Kevin Gilmore brise le silence

L'ancien président et chef de la direction du Bleu-Blanc-Noir a publié un long message sur son compte LinkedIn afin de dresser un bilan de son règne, qui a duré un peu moins de trois ans.

Embauché par Joey Saputo en janvier 2019, Kevin Gilmore avait comme mission de faire rayonner l'Impact à l'international. Un mandat qui a mené au changement d'identité, de nom et de logo de l'équipe montréalaise. Cette décision avait soulevé l'ire de certains partisans.

Quelque temps avant son départ, le 2 novembre, Kevin Gilmore avait été la cible des Ultras . Ces derniers ont finalement été bannis de la section 132 du stade Saputo pour une durée indéterminée.

La section 132 du Stade Saputo, fermée. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Les 19 derniers mois ont été très difficiles et ont eu un lourd impact que je devais reconnaître et aborder a déclaré Kevin Gilmore.

Je vais maintenant prendre un peu de recul et recommencer à travailler comme consultant, revenant à ce que je faisais depuis trois ans avant que la famille Saputo ne me demande de me joindre à eux en 2019 pour aider à élever leur club.

L'homme derrière la naissance du CF Montréal garde tout de même de bons souvenirs de son expérience footballistique à Montréal.

La défense de titre de Championnat canadien du club et leur participation dans la Ligue des Champions sont des indicateurs clairs de grandes choses à venir! , a-t-il mentionné.

Avant de se joindre à l'Impact en 2019, Kevin Gilmore avait œuvré avec le Club de hockey Canadien. Il a aussi travailler avec Michael Fortier, en 2018, pour rapatrier une équipe de la National Basketball Association (NBA) à Montréal.