Lionel Messi positif à la COVID-19; Jonathan David à l’écart du LOSC

La vedette argentine Lionel Messi fait partie des quatre joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain qui ont été déclarés positifs à la COVID-19. L'international canadien Jonathan David serait lui aussi atteint du virus et tenu à l'écart de l'effectif du LOSC pour son match de Coupe de France, mardi.

Lionel Messi, le latéral Juan Bernat, le gardien Sergio Rico et le milieu Nathan Bitumazala respectent actuellement l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté , a précisé le PSG, à la veille d'un match de Coupe de France à Vannes.

L'Argentin aux sept Ballons d'or avait été laissé au repos le 19 décembre pour le précédent match en Coupe de France du PSG, dont la prochaine rencontre en Ligue 1 est prévue le 9 janvier à Lyon.

Messi est resté en Argentine pour sa période d'isolement, a indiqué dimanche l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino en conférence de presse.

L'absence de Messi ne devrait pas empêcher le PSG de conserver son statut d'archi-favori pour son duel de Coupe de France. Le Vannes Olympic Club, adversaire dimanche du Paris SG, est actuellement 8e de son groupe de National 2 [4e échelon national]. Le club parisien est détenteur du plus grand nombre de sacres en Coupe de France [14].

Par ailleurs, le Brésilien Neymar, victime d'une entorse à la cheville gauche le 28 novembre lors d'une victoire à Saint-Étienne en Ligue 1, va poursuivre ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier avec des membres du personnel médical et performance du club, a précisé le PSG.

Son retour à l'entraînement est toujours prévu dans environ trois semaines , ajoute le club. Son absence avait été évaluée de six à huit semaines après sa blessure.

Jonathan David positif à la COVID-19?

Plus au Nord, à Lille, quatre joueurs du LOSC ne seront pas du déplacement à Lens, mardi, pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, en raison de diagnostics positifs à la COVID-19, avance L'Équipe.

Parmi eux, on retrouve l'attaquant canadien Jonathan David, meilleur buteur du Championnat français avec 12 réalisations en 19 matchs. Joint par le média français, le LOSC n'a pas voulu commenter le sujet.

Jonathan David a inscrit 12 buts en Ligue 1, et trois autres en Ligue des champions depuis le début de la saison. Photo : Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

Selon les dates des tests, la participation de David au match contre Lorient, samedi prochain en Ligue 1, serait également compromise.

L'absence de David serait un coup dur pour le LOSC. Avec son année remarquable, autant avec l'équipe nationale qu'en club, Jonathan David a vu sa valeur marchande exploser en 2021.

Selon le plus récent rapport de l'Observatoire du football, l'international canadien de 21 ans aurait une valeur estimée entre 50 et 70 millions d'euros [entre 70 et 100 millions de dollars canadiens] sur le marché des transferts.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Lors d'un récent entretien à Tellement soccer, l'agent de Jonathan David, Nick Mavromaras, a affirmé que l'attaquant ontarien en était à sa dernière année en France, et qu'il vise un nouveau championnat pour la prochaine campagne.

Mentionnant l'affection particulière de David pour le championnat d'Angleterre, des clubs comme Liverpool et Arsenal seraient intéressés par le profil de l'attaquant canadien.

Au niveau national, la prochaine rencontre du Canada est prévue le 30 janvier, alors que l'unifolié croisera le fer avec les États-Unis à Hamilton dans un match de qualification pour la Coupe du monde de soccer 2022, qui sera disputée en décembre au Qatar.