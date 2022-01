Les Blues battent le Wild à la Classique hivernale

Les Blues ont marqué cinq fois lors du deuxième vingt de cette rencontre qui s’est déroulée sous une température glaciale. Elle s'établissait à -20 degrés Celsius lors de la mise au jeu inaugurale. Jamais un match extérieur de la LNH ne s'était déroulé dans des conditions aussi froides.

David Perron a ouvert la marque pour les Blues en première période. Vladimir Tarasenko, Ivan Barbashev et Torey Krug, de même que Kyrou, ont enfilé l'aiguille au deuxième engagement.

Jordan Binnington a bloqué 29 rondelles pour les Blues, qui présentent une fiche de 11-1-2 à leurs 14 derniers matchs contre leurs rivaux.

Kirill Kaprizov a récolté un but et deux mentions d'aide, tandis que Ryan Hartman a ajouté un but et une aide à sa fiche pour le Wild, qui accusait un retard de 6-2 au deuxième entracte.

L'entraîneur-chef du Wild, Dean Evason, a choisi de changer de gardien pour la troisième période, remplaçant Cam Talbot par Kaapo Kahkonen. Talbot avait alors cédé six fois sur 28 tirs.

Rem Pitlick et Kevin Fiala ont aussi marqué pour le Wild, qui a réduit l'écart à 6-4 grâce à un but de Fiala à six contre cinq.

Kahkonen a stoppé les trois tirs auxquels il a fait face au troisième vingt.

La Classique hivernale s'est conclue sous les feux d'artifice. Photo : Getty Images / Harrison Barden