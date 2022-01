Les Maple Leafs écrasent les Sénateurs

Justin Holl et Ilya Mikheyev ont chacun marqué leur premier but de la saison lors du même désavantage numérique, samedi soir, à Toronto, pour permettre aux Maple Leafs de défaire les Sénateurs d'Ottawa 6-0.

Il s’agissait d’un premier match pour les deux équipes depuis la pause prolongée de Noël. Aucun partisan n’était présent dans les estrades du Scotiabank Arena en raison des nouvelles mesures sanitaires de l'Ontario.

Jack Campbell a fait 23 arrêts pour les Maple Leafs (21-8-2) afin de signer son quatrième jeu blanc de la saison. Avant la saison 2021-22, il en comptait deux.

William Nylander a touché la cible à deux reprises, Mikheyev a marqué son deuxième but de la saison, tandis que T.J. Brodie a inscrit un but et deux aides. Pour sa part, Alexander Kerfoot a cumulé trois mentions d'assistance.

Matt Murray a repoussé 34 tirs pour les Sénateurs (9-18-2), qui devaient composer avec l'absence de plusieurs joueurs. La formation ottavienne a présentement six joueurs soumis au protocole COVID-19 de la LNH.

Noah Dobson joue les héros face aux Oilers

Le gardien des Oilers Mikko Koskinen a été déjoué par le défenseur des Islanders Noah Dobson en prolongation, samedi, à New York. Photo : Associated Press / Corey Sipkin

À New York, Noah Dobson a touché la cible en prolongation pour permettre aux Islanders de défaire les Oilers d'Edmonton par la marque de 3-2.

Lors de la période supplémentaire, Dobson a accepté une passe de Mathew Barzal avant de déjouer Mikko Koskinen du côté du bloqueur avec un tir des poignets. Il s’agissait pour lui d’un cinquième but cette saison.

Anders Lee et Anthony Beauvillier ont aussi trouvé le fond du filet pour les Islanders, qui ont signé une première victoire en sept tentatives cette saison en prolongation.

Ilya Sorokin a bloqué 17 rondelles pour les New-Yorkais, qui montrent un dossier de 3-0-1 à leurs quatre dernières sorties et qui présentent une fiche de 4-0-1 à leurs cinq derniers matchs à domicile. Ils avaient perdu leurs sept premières parties au UBS Arena.

Leon Draisaitl a réussi son 25e but de la campagne, un sommet dans la LNH. Darnell Nurse a aussi noirci la feuille de pointage pour les Oilers, qui n'ont remporté que deux de leurs 11 derniers matchs (2-7-2). Koskinen a conclu la rencontre avec 26 arrêts.