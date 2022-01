Jake Evans et Alexander Romanov soumis au protocole COVID

Quatorze joueurs du Canadien de Montréal sont maintenant soumis au protocole COVID-19 de la LNH, alors que l'attaquant Jake Evans et le défenseur Alexander Romanov y ont été ajoutés samedi matin, quelques heures avant le duel entre le Tricolore et les Panthers de la Floride, à Sunrise.

Les noms d'Evans et de Romanov s'ajoutent à ceux des attaquants Brandon Baddock, Paul Byron, Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli, de même que des défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry et Chris Wideman, et des gardiens Jake Allen et Cayden Primeau.

L'entraîner des gardiens de l'équipe, Éric Raymond, figure lui aussi sur la liste du protocole COVID-19 de la LNH.

Ces 14 joueurs indisponibles s'ajoutent à une longue liste de blessés chez le Canadien, dont le plus récent ajout est le vétéran Brendan Gallagher.

Incapable de terminer le match en Caroline, Brendan Gallagher a également brillé par son absence lors du plus récent entraînement du Canadien de Montréal, vendredi. L'attaquant est incommodé au bas du corps, et devrait laisser sa place au jeune Cameron Hillis, qui évoluera aux côtés de Michael Pezzetta et de Cédric Paquette.

Le Tricolore est confronté à un troisième adversaire coriace en cinq jours, après le Lightning et les Hurricanes, alors qu'il croise le fer avec les Panthers de la Floride.

Il s'agit d'ailleurs de retrouvailles avec son ancienne équipe pour le gardien Samuel Montembeault, sélectionné au 77e échelon (3e tour) par les Panthers lors du repêchage de 2015. Peu avant le début de la saison, le Canadien l'a réclamé au ballottage pour seconder Jake Allen durant l'absence de Carey Price.

J'ai vraiment hâte de jouer contre eux. Ce sont des joueurs extrêmement offensifs avec de très bonnes habiletés. Ce sera un bon test , a indiqué Montembeault, qui amorcera un troisième match de suite devant le filet du CH.

Du côté des Panthers, deux attaquants québécois font flèche de tout bois. Jeudi, lors du dernier match des leurs, Jonathan Huberdeau et Anthony Duclair ont amassé respectivement cinq et trois points, dans une large victoire de 9-3 des Panthers contre leurs rivaux floridiens, le Lightning de Tampa Bay.

Avec sa récolte de la semaine, Huberdeau a maintenant 38 points en 31 matchs cette saison, dont un impression total de 27 mentions d'aide.

