COVID-19 : Quelles activités sportives demeurent autorisées?

Malgré le resserrement des mesures sanitaires à compter du 31 décembre au Québec, il demeure possible de pratiquer de nombreuses activités sportives. Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est interdit? Résumé de la situation.

Si vous voulez bouger, jouer dehors risque d'être votre meilleure option pour les prochaines semaines alors que les activités extérieures demeurent majoritairement permises.

Les centres de ski alpin demeurent ouverts. Le bloc sanitaire et les installations intérieures sont accessibles, mais uniquement pour se réchauffer. Il vous faudra donc consommer votre repas dans votre voiture.

Le passeport vaccinal est exigé pour toute activité qui nécessite un remonte-pente, comme le ski alpin ou les centres de glissade.

Le ski de fond est aussi une activité à privilégier. En plus des pistes entretenues par les différentes villes, près de 400 kilomètres de sentiers sont balisés et entretenus mécaniquement par les équipes de la Sépaq. Il faut cependant acheter un billet à l'avance afin d'y accéder  (Nouvelle fenêtre) .

Deux cyclistes pratiquent le vélo à pneus surdimensionnés l'hiver Photo : Getty Images / vm

La randonnée pédestre, la raquette et le vélo à pneus surdimensionnés (fat bike) sont aussi des sports qui sont présentement autorisés.

Si les arénas et patinoires intérieures sont momentanément fermés, il est toujours possible de patiner à l'extérieur. Le hockey demeure autorisé sur les patinoires extérieures, même s'il est recommandé de limiter les contacts et de privilégier les activités avec sa bulle familiale.

Évidemment, vous pouvez toujours marcher ou courir à l'extérieur, à condition de respecter le couvre-feu qui a été fixé à 22 h.

Quelques sports intérieurs sont autorisés

Un terrain de tennis recouvert d'un dôme. Photo : Groupe Farley

Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi que les sports intérieurs étaient suspendus, sauf s’ils sont pratiqués par une personne seule, par deux personnes (en dyade) ou par les occupants d’une même résidence privée.

Il serait donc possible de jouer au tennis, au pickeball, au badminton, au racquetball ou au squash, à condition de respecter les restrictions énumérées ci-haut.

Il avait déjà été annoncé que les salles d'entraînement physique seraient fermées jusqu'à nouvel ordre, tout comme les lieux intérieurs où l'on joue au billard, aux quilles ou aux fléchettes par exemple. Les centres d'escalade demeurent quant à eux ouverts.



Même si elles peuvent opérer librement, certaines installations ont choisi de cesser leurs opérations, par choix ou par manque de personnel. Il est donc préférable de les contacter avant de se déplacer.