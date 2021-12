Huit moments marquants de l’année sportive canadienne

Les Canadiennes réussissent leur objectif...

Changer la couleur de la médaille.

Un objectif simple, mais beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, que l'entraîneuse-chef de l'équipe nationale de soccer féminin Bev Priestman a répété à ses joueuses ad nauseam en prévision des Jeux de Tokyo.

Après des médailles de bronze aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016, la bande à Christine Sinclair aura réussi son pari.

Le Canada affrontait la Suède en finale du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Photo : Radio-Canada / Francois Nel

En venant à bout des puissantes Américaines en demi-finale, puis de la Suède au dernier match, la gardienne Stephanie Labbé aura pris le relais de Sinclair dans le cœur des amateurs de soccer au pays.

Son brio dans les séances de tirs aux buts aura permis aux Canadiennes de se qualifier pour la finale, puis de remporter une médaille d'or historique, alors que plus de 5 millions d'amateurs au pays ont regardé en direct les prouesses de la gardienne albertaine face à la Suède en grande finale.

Stephanie Labbé a conquis bien des amateurs de soccer avec ses arrêts spectaculaires. Photo : Getty Images / Philip Fong/AFP via Getty Images

Ce moment a été le plus regardé au pays de tous les Jeux de Tokyo, et aura une fois pour toutes assuré la place du Canada au sommet de l'échiquier mondial du ballon rond. Pas pour rien que la formation de soccer féminin a été sacrée équipe de l’année au pays!

... et l'équipe masculine s'approche du sien

Leurs compatriotes masculins ne sont pas en reste non plus.

L'équipe masculine de soccer, menée par un certain Alphonso Davies, est en voie de se qualifier pour la Coupe du monde 2022, qui sera disputée en fin d'année au Qatar. Avec huit matchs disputés et seulement six autres à jouer, l'équipe canadienne occupe présentement la 1re position de son groupe de qualification, devant les États-Unis et le Mexique.

Le Canada a pris la tête de son groupe de qualifications en battant le Mexique à Edmonton, en novembre. Photo : Twitter/Canada Soccer

Si le Canada parvenait à se qualifier, ce serait une première participation depuis 1986 à un Mondial, et seulement une deuxième fois que l'unifolié parvient à se joindre aux festivités de plus grand rendez-vous de soccer sur la planète.

La campagne de qualification canadienne a pris son erre d'aller quand les amateurs ont fait connaissance avec l'erre d'aller, justement, d'Alphonso Davies.

Un but magistral d'Alphonso Davies Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

Avec ce but d'anthologie, marqué à Toronto face au Panama, Davies a créé un moment magique pour les amateurs, et libérateur pour les joueurs.

Tellement libérateur que quelques semaines plus tard, le Canada l'emportait face au dangereux Mexique lors d'un match disputé à Edmonton, dans des conditions hivernales comme il s'en fait bien peu à Cancun.

Ce match, dans lequel les Canadiens ont fait preuve de beaucoup de sang froid, aura cristallisé l'identité de l'équipe de John Herdman - ou était-ce le résultat de la célébration du latéral Sam Adekugbe?

Leylah Fernandez séduit le public new yorkais

La Lavalloise de 19 ans Leylah Fernandez aura laissé toute une impression en 2021.

D'abord, elle a atteint le 2e tour à Tokyo - pas une mince exploit, surtout lorsqu'on se rappelle que Félix Auger-Aliassime s'est incliné d'entrée de jeu lors des Jeux.

Six semaines plus tard, Fernandez confirmait tout son talent avec une épopée à faire rêver lors des Internationaux des États-Unis.

Leylah Annie Fernandez, finaliste aux Internationaux des États-Unis. Photo : Getty Images / Elsa

En triomphant coup sur coup de quatre des cinq premières têtes de série du tournoi - Aryna Sabalenko, Angelique Kerber, Elina Svitolina et Naomi Osaka - , Leylah Fernandez s'est retrouvée en finale de son premier tournoi de Grand Chelem, s'inclinant ultimement face à l'Anglaise Emma Raducanu, 6-4 et 6-3.

Mais plus encore que sa performance, c'est la grande classe qu'elle aura démontré lors de son discours de remerciements au public new yorkais qui aura attiré les regards vers elle, alors que la finale a été disputée le 11 septembre, 20 ans jour pour jour après les attentats de 2011.

Fernandez a mentionné au micro souhaiter faire preuve d'autant de force et de résilience que la ville de New York l'a fait ces vingt dernières années , un message rempli d'humilité et de maturité qui aura cimenté son statut de vedette montante du circuit de la WTA.

Arrivée à Flushing Meadows classée 73e au monde, Fernandez termine l'année au 24e rang du classement WTA, et avec un titre d'athlète féminine de l'année au Canada.

Leylah Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime toujours sur un nuage

Guillaume Boivin au bout de Paris-Roubaix

On dit souvent qu'une image vaut mille mots, et l'adage devient d'autant plus vrai quand on regarde cette photo.

Guillaume Boivin se tient le poignet à l'arrivée de Paris-Roubaix. Photo : Israel Start-up Nation/Twitter

Le Québécois Guillaume Boivin a frisé l'exploit à la Classique Paris-Roubaix, disputée dans des conditions dantesques cette année.

À moins de 20 kilomètres de l'arrivée, dans un des nombreux secteurs de pavés détrempés, le cycliste canadien a glissé et a chuté alors qu'il était placé aux avant-postes de la course, dans un groupe de quatre coureurs qui se sont disputé, sans lui, la victoire.

Boivin est vite remonté sur son vélo, mais l'écart était trop important et il a conclu l'épreuve en 9e place, le meilleur résultat canadien depuis Steve Bauer, 4e en 1991 et 2e par une infime marge en 1990.

Avec son maillot boueux de champion canadien, Guillaume Boivin (à droite) pédale dans la roue de Mathieu Van Der Poel et Sonny Colbrelli lors de l'édition 2021 de Paris-Roubaix Photo : Getty Images / AFP/DAVID STOCKMAN

Je ne peux pas faire autrement que de penser à ce qui aurait pu arriver si je n’étais pas tombé à la fin , a lancé Boivin après la course, avant de se rendre à l’hôpital pour faire examiner son poignet gauche.

Cette course est un exemple parfait de résilience et de don total de soi pour son sport, et un des moments forts d'une saison de rêve pour le cycliste québécois de 32 ans, qui aura également laissé sa marque au Tour de France et aux Jeux de Tokyo en 2021.

Damian Warner et Andre De Grasse, les rois du stade

Aux Jeux olympiques de Tokyo, deux Canadiens ont raflé de prestigieuses médailles d'or.

D'abord, Damian Warner est devenu champion du décathlon. L’Ontarien de 31 ans a établi un record olympique et une marque nationale, en plus de devenir seulement le quatrième homme dans l'histoire à surpasser la mythique barrière des 9000 points lors de la compétition.

Le Canadien Damian Warner a remporté la médaille d’or au décathlon aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Radio-Canada

Sa performance lui aura valu le trophée Lou-Marsh, remis à l'athlète masculin de l'année au pays, et plus de lui octroyer l'honneur d'être le porte-drapeau de la délégation canadienne lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo.

Le Canadien Damian Warner, champion olympique du décathlon porte le drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Photo : Radio-Canada / ADEK BERRY

Un autre nom était aussi en considération pour le rôle de porte-drapeau: Andre De Grasse.

Le sprinteur est devenu le premier Canadien a remporté l'or au sprint 200 m depuis Percy Williams en 1928. Une disette de 93 ans effacée en 19,62 secondes!

Andre De Grasse a réussi un temps de 19,62 secondes pour remporter la course de 200 m. Photo : Getty Images / Ryan Pierse

De Grasse a terminé les Jeux de Tokyo avec 3 médailles au cou, récoltant aussi le bronze au 100 m et au relais 4 x 100 m. Son séjour au Japon aura porté son total à 6 médailles en deux participations olympiques.

Le sprinteur canadien Andre De Grasse est reparti de Tokyo avec trois nouvelles médailles olympiques en athlétisme. Photo : afp via getty images / INA FASSBENDER

À Tokyo, le sprinteur de 27 ans a confirmé qu'il sait livrer la marchandise: De Grasse n'est jamais reparti bredouille lorsqu'il participe à une finale, remportant une médaille à chaque occasion, aux Jeux olympiques comme aux Championnats du monde.

Maude Charron soulève les passions

La Rimouskoise Maude Charron a conquis tout le Canada cet été.

Charron a remporté la palme en haltérophilie dans la catégorie des moins de 64 kg à son baptême du feu aux Jeux de Tokyo. La Québécoise a soulevé une charge de 236 kg au total, après une année à s'entraîner... seule dans un garage!

Maude Charron est sacrée championne olympique Photo : Getty Images / Chris Graythen

Ma préparation a été parfaite. C’est sûr qu’il y a eu une pandémie, j’ai dû m’entraîner seule dans un garage. Mais on s’est arrangés et on a été innovateurs dans notre façon de s’entraîner. Alors, je suis vraiment très fière , avait déclaré Maude Charron après sa victoire olympique.

L'haltérophile était loin d'être la seule à être vraiment très fière: sa victoire a fait vibrer la région du Bas-Saint-Laurent.

Championne olympique

Maude Charron est devenue la deuxième haltérophile féminine du pays à gagner l'or olympique après Christine Girard aux Jeux de Londres en 2012. Depuis sa victoire, elle se consacre à ses études policières. Gageons qu'elle n'a pas terminé d'avoir un impact sur sa communauté.

Aurélie Rivard fracasse les records

Une médaille c'est bien, et deux c'est mieux. Mais cinq lors des mêmes Jeux? C'est l'exploit accompli en 2021 par la nageuse paralympique de 25 ans Aurélie Rivard, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Chargement de l’image La nageuse canadienne Aurélie Rivard a remporté deux médailles d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo. Photo : Radio-Canada / Jean St-Onge

La nageuse a d'abord conservé son titre de championne paralympique du 100 m libre S10, établissant un nouveau record mondial pour l'occasion.

Chargement de l’image Aurélie Rivard, championne paralympique Photo : Getty Images / Friedemann Vogel

Trois jours plus tard, Rivard s’emparait d’une deuxième médaille d’or à Tokyo, en plus d'abaisser le record du monde par plus de cinq secondes lors du 400 m libre S10.

Additionnée à ses deux médailles de bronze et sa médaille d'argent à Tokyo, Aurélie Rivard a porté à 10 son nombre de médailles paralympiques, dont la moitié sont dorées.

Ces cinq médailles remportées à Tokyo auront été un baume sur l'âme pour la nageuse québécoise, qui a admis avoir vécu une dernière année particulièrement difficile, dans sa carrière sportive que dans sa vie personnelle. À la limite, je me demandais si ça valait la peine de venir ici , avait lancé Rivard en entrevue à sa sortie de la piscine.

« Pour une rare fois, je suis vraiment fière de moi. » — Une citation de Aurélie Rivard

Avec pareils résultats, Aurélie Rivard est loin d'être la seule à éprouver de la fierté pour ses performances fracassantes cette année.

Une Saint-Jean-Baptiste signée Lehkonen et Danault

Où étiez-vous le soir du 24 juin 2021?

Si vous avez répondu devant le téléviseur , vous faites probablement partie de la majorité des amateurs de hockey.

Chargement de l’image Artturi Lehkonen célèbre avec ses coéquipiers après avoir inscrit le but vainqueur. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Le 24 juin, le Finlandais Artturi Lehkonen faisait exploser de joie le cœur des Québécois avec un but inscrit à la suite d'une passe lumineuse de Phillip Danault.

Chargement de l’image Phillip Danault et le Canadien font vibrer Victoriaville Photo : Radio-Canada

Avec ce filet, inscrit en prolongation, le Canadien éliminait les Golden Knights de Vegas afin d’atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 28 ans. Après le match, Danault, pointe de pizza à la main, souhaitait une bonne Saint-Jean à tout le monde , dans un moment de célébration qui incarne bien comment le sport dépasse souvent la patinoire.

Si le centre québécois a finalement quitté l'hiver montréalais pour le soleil californien à titre de joueur autonome, ses performances en séries éliminatoires (et son appétit contagieux) resteront gravé dans la mémoire des amateurs du Tricolore - y compris ceux du premier ministre François Legault.