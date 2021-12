Les Championnats nationaux de patinage artistique seront présentés sans spectateurs

Patinage Canada a annoncé jeudi que tous les détenteurs de billets pour l'événement prévu du 6 au 13 janvier au à l'aréna de la Place TD d'Ottawa seront remboursés.

Cette décision a été prise au même moment où l'Ontario a resserré les capacités des amphithéâtres pour les événements sportifs et les autres grands rassemblements.

La santé et la sécurité de tous les participants des championnats sont très importantes. Nous comprenons que notre décision est décevante pour nos partisans et nos partenaires , ont affirmé la présidente de Patinage Canada, Karen Butcher, et la chef de la direction, Debra Armstrong, dans un communiqué conjoint.

Cependant, nous voulons avant tout que l'événement puisse se tenir, puisqu'il est essentiel à la sélection de notre délégation pour les Jeux olympiques d'hiver et à celles des championnats de la fédération internationale.

Patinage Canada a confirmé que les compétitions pour les catégories seniors se dérouleront comme prévu, mais que le gala qui devait avoir lieu le 9 janvier a été annulé.

L'horaire des compétitions chez les juniors sera modifié, tandis que la portion des catégories novices sera remise à une date ultérieure.

Les médias n'auront pas non plus accès au site de compétition. Les entrevues se dérouleront de façon virtuelle.