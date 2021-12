Une première recruteuse autochtone dans la LNH

Lacquette a été la première femme des Premières Nations à jouer au hockey pour le Canada aux Jeux olympiques d'hiver, en 2018.

La défenseuse a aidé le pays à obtenir la médaille d'argent aux Jeux de Pyeongchang. Elle n’a toutefois pas été retenue dans la formation canadienne en vue des Jeux de Pékin, en 2022.

J'ai dû traverser certaines choses mentalement et émotionnellement tout au long de l'été avec tout ce qui se passe dans la vie , a déclaré Lacquette à La Presse canadienne.

Ce travail m'a tenue occupée. J'ai quelque chose à espérer et quelque chose dans lequel je veux exceller, m'améliorer chaque jour et tout donner.

Il s'avère que j'aime vraiment ce travail.

L'Ojibwa de 29 ans originaire de Mallard, au Manitoba, a également gagné deux médailles d’argent et une de bronze avec l'équipe nationale féminine aux Championnats du monde.

Une belle surprise

En mai dernier, Lacquette a vu un message sur sa page Facebook du directeur général adjoint des Blackhawks Ryan Stewart, qui supervise l'évaluation professionnelle.

J'ai dû le chercher sur Google parce que, pour être honnête, je ne pensais pas que c'était réel , a lancé Lacquette.

Les Blackhawks souhaitaient alors reconstituer leur équipe de dépisteurs.

Nous cherchions des opinions plus diversifiées... juste plus d'opinions, plus de personnes différentes à intégrer ici, a expliqué Stewart. En faisant beaucoup de recherches, son nom est apparu.

Tous ceux à qui j'ai parlé, des anciens entraîneurs d'université aux coéquipières, ont été dithyrambiques au sujet de son sens du hockey et de son intégrité. Pour moi, si vous avez le sens du hockey en tant que joueur, cela se transpose très bien pour le recrutement.

À ce moment-là, Lacquette attendait encore de savoir si elle serait invitée au camp de l'équipe olympique canadienne.

Je lui ai dit que je lui reviendrais la semaine suivante. Je trouvais que c'était super cool, mais mon esprit était concentré sur le hockey , a-t-elle analysé.

Je n'ai pas été centralisée, puis je me suis renseignée sur le travail. J'ai parlé à des supérieurs et ils m'ont proposé un poste de recruteuse professionnelle. Ils m'ont dit que mon travail consistait essentiellement à surveiller tous les joueurs repêchés dans la LNH qui jouent dans la Ligue de l'Ouest.

Une transition naturelle

Le territoire de Lacquette s'est récemment étendu des trois provinces des Prairies à la Colombie-Britannique.

Le mois d'octobre a été assurément chargé. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, a déclaré Lacquette. J'étais excitée de conduire jusqu'à Lethbridge et de regarder un match de hockey. Mais ensuite je me suis demandé qu'est-ce que je devais chercher.

J'ai joué au hockey toute ma vie, alors j'ai regardé le match, je l'ai décomposé en certains aspects et j'ai noté les compétences des joueurs. J'ai rédigé des rapports à leur sujet. Plus je les regarde, plus je remarque s’ils s'améliorent ou s’ils ne s'améliorent pas.

J’ai été étonné par ses rapports, a indiqué Stewart. Elle connaît les détails qui aident un joueur à passer au niveau professionnel et, évidemment, au niveau de la LNH. Elle a saisi ce genre de nuances très rapidement.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Connaissant la tension entourant les équipes sportives qui ont des logos et des noms autochtones, Lacquette a fait ses devoirs. Black Hawk est un chef du Thunder Clan qui a résisté à la prise de contrôle des terres appartenant à son peuple.

Ils honorent Black Hawk, qui est représenté par leur logo, a indiqué Lacquette. Ils font beaucoup de choses concernant la reconnaissance des terres et du bon travail avec les Premières Nations.

De son côté, Stewart insiste sur le fait que Lacquette était la personne la plus qualifiée pour obtenir le poste.

Elle a simplement une excellente tête de hockey, a-t-il insisté. Il y a une longue liste de personnes qui souhaitent avoir cet emploi, mais nous sommes très sélectifs. Elle est passée par le processus complet.

Lacquette a rejoint un petit groupe de femmes qui sont recruteuses dans la LNH, soit Cammi Granato (Kraken de Seattle), Blake Bolden (Kings de Los Angeles) et Meghan Hunter (Blackhawks).

Lacquette joue toujours pour l'Association des joueuses professionnelles de hockey (PWHPA).