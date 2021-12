COVID-19 : la LHJMQ reste en pause jusqu’au 14 janvier

Dans un communiqué publié jeudi, la LHJMQ précise que les joueurs devront désormais retourner dans leur organisation respective au plus tard le 14 janvier. La ligue devait initialement être à l'arrêt jusqu'au 7 janvier.

Le calendrier reprendra pendant la semaine du 17 janvier, alors que les matchs reportés seront repris à une date ultérieure.

Le circuit Courteau invoque trois raisons pour lesquelles elle privilégie un retour des joueurs à cette date, soit créer un environnement sécuritaire pour les joueurs et le personnel, encadrer et faciliter le retour en classe et permettre les entraînements sur glace et en salle.

Une version mise à jour du protocole COVID-19 inclura une série de tests préventifs avant l'arrivée des joueurs et du personnel dans l'environnement de l'équipe. Des mesures additionnelles seront annoncées dans les prochains jours, a également fait savoir la LHJMQ.