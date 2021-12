La COVID-19 frappe encore le Canadien avant son duel en Caroline

L'identité des deux hockeyeurs infectés sera dévoilée un peu plus tard dans la journée. Au moment du point de presse du Canadien, peu avant midi, il n'était pas question que le match soit reporté, selon l'entraîneur-chef.

Il est convenu que Samuel Montembeault défende la cage montréalaise à Raleigh. Étant donné que Jake Allen et Cayden Primeau sont entrés dans le protocole sanitaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) au cours des derniers jours, Michael McNiven agira comme gardien substitut.

Actif contre le Lightning mardi, à Tampa Bay, Montembeault était en voie de surprendre, contre toute attente, les meneurs au classement général de la LNH. Deux buts des doubles champions en titre de la Coupe Stanley en fin de troisième période et au début de la prolongation ont toutefois changé la donne.

Un autre défi d'envergure se dresse devant la formation de Ducharme, en ce moment composée de plusieurs joueurs du Rocket de Laval en raison de nombreux tests positifs au coronavirus. Pas moins de 12 porte-couleurs du CH figurent sur la liste COVID-19, de même que l'entraîneur des gardiens Éric Raymond.

C'est beaucoup de joueurs, on a des blessés en plus... Je n'ai pas de solutions, s'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est ça. Par rapport à la COVID, on fait tout en notre possible pour protéger nos joueurs, le personnel. Il faut juste attendre les résultats et après ça réagir. Il n'y a rien qu'on peut faire de plus , affirme Ducharme, à court de réponses face à cette situation.

Les joueurs du Canadien soumis au protocole COVID Attaquants : Paul Byron, Laurent Dauphin, Mike Hoffman et Tyler Toffoli

Paul Byron, Laurent Dauphin, Mike Hoffman et Tyler Toffoli Défenseurs : Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry et Chris Wideman

Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry et Chris Wideman Gardiens : Jake Allen et Cayden Primeau

Rare éclaircie dans le camp montréalais, Artturi Lehkonen n'étant plus soumis au protocole sanitaire, sauf que son retour au jeu n'aura pas lieu en Caroline ou en Floride au jour de l'An.

De leur côté, les Hurricanes effectueront un retour au jeu après une longue pause de 12 jours, causée par le report de quatre matchs en raison du coronavirus, les congés de Noël et quelques modifications au calendrier du circuit Bettman.

Ils jouent rapidement, ils sont vites, ils ont du rythme et ils affichent beaucoup d'équilibre partout dans leur formation , souligne Ducharme au sujet de la force de frappe de ses futurs adversaires.

Avant l'arrêt des activités, Jesperi Kotkaniemi surfait sur une séquence de trois matchs avec au moins un point, pour un total de cinq durant cette période. Il avait inscrit le premier de ses sept buts cette saison contre le Canadien lors de son premier duel face à son ancienne équipe, qui plus est, au Centre Bell.

Après son duel contre les Hurricanes, le CH rendra visite aux Panthers, samedi après-midi. Ducharme a indiqué que l'organisation pourrait procéder à des rappels de son club-école d'ici là pour se protéger s'il se produit autre chose .

Les quatre matchs suivants du Canadien ont été remis en raison des mesures interdisant la présence de spectateurs au Centre Bell en vertu de la hausse de cas de COVID-19 au Québec. La rencontre suivante du Canadien est prévue le 12 janvier face aux Bruins, à Boston.