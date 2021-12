Laurent Duvernay-Tardif s’approche d’un retour au jeu

Associated Press

Le garde québécois Laurent Duvernay-Tardif a de bonnes chances de reprendre l’action dès dimanche avec les Jets de New York, selon son entraîneur-chef Robert Saleh.

Saleh a expliqué que Duvernay-Tardif et plusieurs joueurs pourraient bénéficier de l'amendement des règles de quarantaine de la NFL, qui réduit la période d'isolement de 10 à cinq jours pour les joueurs positifs au coronavirus. L'entraîneur-chef des Jets est optimiste de voir l'ancien champion du Super Bowl être retiré du protocole de la COVID-19 avant le prochain match.

De retour en piste , a écrit Duvernay-Tardif sur son compte Instagram, mercredi. Le texte était accompagné d'une photo de lui à l'entraînement.

Le Québécois a été placé sur le protocole de la COVID-19 de la NFL jeudi dernier. Il n'a pas participé à la victoire de 26-21 des siens face aux Jaguars de Jacksonville, dimanche.

Si Duvernay-Tardif prend part au match des Jets (4-11), dimanche, contre les Buccaneers de Tampa Bay (11-4), ce sera son septième de la saison. Il a débuté cinq des six rencontres auxquelles il a participé.

Pour sa part, Saleh a pu diriger la pratique mercredi, lui qui avait été déclaré positif à la COVID-19 la semaine dernière.

C'est l'entraîneur des ailiers rapprochés, Ron Middleton, qui l’a remplacé à titre d'entraîneur-chef lors du dernier match des Jets.

C'est comme la première journée d'école, a lancé Saleh en rigolant. Je suis prêt pour 18 semaines supplémentaires.

C'est plus de 25 joueurs des Jets qui étaient tenus à l'écart mardi en raison de tests positifs à la COVID-19. Le portrait s'est toutefois amélioré rapidement.

Mercredi, l'équipe a récupéré les services de neuf de ses joueurs. Le quart-arrière remplaçant Joe Flacco, l'ailier rapproché Kenny Yeboah, les joueurs de ligne défensive Folorunso Fatukasi, Jonathan Marshall et Tanzel Smart, les secondeurs Hamsah Nasirildeen et Noah Dawkins, ainsi que les demis de coin Michael Carter II et Lamar Jackson étaient attendus à l'entraînement.

En plus de Duvernay-Tardif, le receveur éloigné Vyncint Smith, le garde Alijah Vera-Tucker, les joueurs de ligne défensive John Franklin-Myers et Hamilcar Rashed fils et le demi de sûreté Ashtyn Davis devraient être retirés du protocole de la COVID-19 cette semaine. Tous ces joueurs devraient être en uniforme pour le prochain match des Jets.