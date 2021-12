Au tour de Paul Byron et Cayden Primeau d’être soumis au protocole COVID

Deux nouveaux joueurs du Canadien de Montréal ont été soumis au protocole COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il s'agit de l'attaquant Paul Byron et du gardien Cayden Primeau, portant le total à 11 hockeyeurs.

L'organisation montréalaise en a fait l'annonce mercredi, environ 30 minutes avant le début de la séance d'entraînement que l'équipe doit tenir à Raleigh.

Le Canadien a précisé que Byron et Primeau font l'objet d'un suivi de la part des médecins de l'équipe et qu'ils continuent de respecter les directives mises en place par la LNH.

Les noms de Byron et de Primeau s'ajoutent à ceux des attaquants Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli, des défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry, Chris Wideman et du gardien Jake Allen, qui sont toujours soumis au protocole du circuit Bettman.

L'entraîneur des gardiens Éric Raymond y figure lui aussi.

Par ailleurs, la LNH a réduit de 10 à 5 jours la période d'isolement des joueurs à la suite d'un résultat positif au coronavirus, si ceux-ci produisent un test négatif et sont asymptomatiques.

Les changements au protocole COVID-19 de la LNH sont conformes aux recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis.

La NBA et la NFL avaient précédemment ramené cette durée à cinq jours après la publication de nouvelles directives des CDC, qui s'appliquent seulement aux joueurs des équipes américaines puisque les mesures sanitaires canadiennes sont plus strictes.

Le Canadien doit affronter les Hurricanes de la Caroline jeudi soir dans le deuxième match d'une séquence de trois en cinq jours à l'étranger.

Mardi, le Tricolore a repris le collier après une inactivité de 12 jours et subi un revers de 5-4 en prolongation contre Lightning, à Tampa Bay.

Dans la défaite, Rafaël Harvey-Pinard et Kale Clague ont tous les deux inscrit le premier but de leur carrière dans la LNH.