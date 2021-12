Le Championnat mondial de hockey junior serait annulé

Chris Peters, du site spécialisé DailyFaceoof, a été le premier à avancer l'annulation du tournoi. Son information a été validée par Bob McKenzie de TSN, diffuseur de la compétition.

Ces deux matchs portaient à trois le nombre d'affrontements annulés en raison de la COVID.

La Russie et la Tchéquie ont été placées en quarantaine et ont dû déclarer forfait pour leurs matchs de mercredi, contre la Slovaquie et la Finlande, respectivement.

La même chose est arrivée aux États-Unis, qui ont dû déclarer forfait pour leur match contre la Suisse en raison de deux tests positifs.

Les cas dans ces trois équipes ont forcé la direction de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) à se rencontrer pour déterminer les prochaines étapes.

Plus de détails à venir.