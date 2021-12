Novak Djokovic brillera par son absence à la Coupe ATP

Le no 1 mondial Novak Djokovic s'est retiré de la Coupe ATP 2022. L'équipe serbe sera désormais dirigée par le 33e mondial, Dusan Lajovic , ont annoncé les organisateurs, mercredi, dans un communiqué.

Tournoi par pays organisé par le circuit professionnel masculin, la Coupe ATP marque le coup d'envoi de la nouvelle saison de tennis. Djokovic laisse toujours planer le doute sur sa présence à Melbourne du 17 au 30 janvier, premier tournoi du grand chelem au calendrier qu'il a remporté à neuf reprises, dont les trois dernières années.

Vainqueur de trois des quatre tournois majeurs en 2021, Djokovic deviendrait en cas de victoire à Melbourne le premier joueur à conquérir 21 titres du grand chelem, battant ainsi le record qu'il détient avec l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer.

Pour être autorisés à entrer en Australie et participer au tournoi, les joueurs, leur entourage et les membres de leur encadrement doivent être vaccinés, à moins de bénéficier d'une dérogation. Or, Djokovic refuse de dire s'il est vacciné ou non.

Son père Srdjan avait déclaré fin novembre à la télévision serbe que Djokovic n'irait probablement pas aux Internationaux d'Australie, dénonçant un chantage des organisateurs.

La Fédération australienne de tennis a mis en place des vols charters afin de permettre aux joueurs internationaux de se rendre à Melbourne et à Sydney pour participer aux tournois préparatoires.

La championne en titre des Internationaux d'Australie, la Japonaise Naomi Osaka, était parmi ceux qui ont atterri mardi. Djokovic n'était pas à bord. Les joueurs avaient également la possibilité de choisir de voyager avec un vol commercial.

Djokovic n'est pas le seul joueur à ne pas participer à la Coupe ATP en raison de la COVID-19 ou à la suite de blessures. La France remplacera donc l'Autriche dans le groupe B après le retrait de Dominic Thiem et de Dennis Novak, ont annoncé les organisateurs, mercredi.

Les joueurs de l'équipe russe Andrey Rublev, qui a contracté le coronavirus, Aslan Karatsev et Evgeny Donskoy se sont également retirés, tout comme l'Américain Austin Krajicek, a indiqué la Coupe ATP.

L'ombre du virus plane sur les Internationaux d'Australie et sur les tournois qui doivent se dérouler en amont.

La présence de Nadal demeure également incertaine, après qu'il eut reçu un test positif à la COVID-19 à son retour d'un tournoi d'exhibition à Abou Dhabi en décembre.

Son adversaire lors de cette compétition Denis Shapovalov, demi-finaliste à Wimbledon, a également été contrôlé positif par la suite.

Trois joueuses participant au même événement ont également obtenu un résultat positif : la médaillée d'or olympique Belinda Bencic, la championne des Internationaux des États-Unis Emma Raducanu et la quart-de-finaliste de Wimbledon Ons Jabeur.

Plus tôt mercredi, l'Australien Nick Kyrgios a exhorté Nadal et Djokovic à participer aux Internationaux d'Australie, déclarant qu'il s'agirait d'un désastre si les trois grands étaient absents.

Le Suisse Roger Federer a déjà annoncé son absence après un an d'interruption liée à une double intervention au genou droit.