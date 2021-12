Des Raptors décimés font preuve de caractère contre les 76ers

Nurse lui a indiqué de faire de son mieux contre Joel Embiid, pratiquement 80 lbs (36,3 kg) de plus que Boucher. Le Montréalais a répondu avec 28 points, dont cinq tirs de trois points, et 19 rebonds, un sommet personnel, mais les Raptors ont trébuché 114-109 devant les 76ers.

La chose la plus impressionnante, c'est qu'il était prêt à relever le défi, a affirmé Nurse à propos de Boucher. Il était prêt à se battre, et j'ai trouvé qu'il leur avait fait mal.

Dans le camp visiteur, Embiid a obtenu 36 points et 11 rebonds, tandis que Tobias Harris a enregistré le premier triplé de sa carrière (19 points, 12 rebonds et 10 aides).

C'est un gros bonhomme, je ne vais pas mentir, a indiqué Boucher à propos d'Embiid. Je crois qu'il m'a rendu meilleur aujourd'hui.

Pascal Siakam a ajouté 28 points à son premier match en deux semaines pour les Torontois. Gary Trent fils a quant à lui conclu la rencontre avec 19 points, neuf de plus que son coéquipier Yuta Watanabe.

Les Raptors ont présenté une formation qui comprenait quatre joueurs ayant signé un contrat de 10 jours à la suite d'une exemption de la NBA. L'un d'entre eux est D.J. Wilson, qui a quitté le protocole COVID-19 du circuit Silver pour rejoindre son équipe à la mi-temps.

Les gars se sont vraiment battus , a souligné l'entraîneur-chef de la troupe torontoise.

Les protégés de Nick Nurse ont été en retard au pointage durant la majeure partie de la soirée, mais jamais par plus de 10 unités avant le quatrième quart.

Boucher a réussi deux tirs de trois points, approchant les Raptors à trois points des 76ers avec un peu moins de quatre minutes à écouler au match.

Les représentants de la Ville Reine ont même pris les commandes 107-106 avec 1 min 41 s à faire grâce au tir de trois points de Gary Trent fils.

Un panier d'Embiid avec 51 secondes à jouer a redonné l'avantage aux 76ers, puis Harris a réussi quatre lancers francs pour confirmer la victoire des siens.

Dix joueurs des Raptors sont encore dans le protocole COVID-19 de la NBA, dont Fred VanVleet, OG Anunoby et Scottie Barnes

De leur côté, Siakam, Trent et Malachi Flynn ont pu réintégrer la formation, mardi. Precious Achiuwa et Khem Birch ont aussi quitté cette liste, mais ils n'ont pas effectué un retour au jeu en raison de leur condition physique. Dalano Banton était à l'écart à cause d'une blessure à un genou.