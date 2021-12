Mondial junior : Bedard brille dans un gain du Canada contre l’Autriche

En réussissant son quatrième but du match, en début de troisième période, il est devenu le premier joueur de 16 ans du Canada à réaliser l'exploit dans l'histoire du mondial junior.

Bedard est devenu le sixième joueur d'Équipe Canada junior à inscrire quatre buts dans un match à ce tournoi, après Mario Lemieux, Simon Gagné, Brayden Schenn, Taylor Raddysh et Maxime Comtois.

Tous les attaquants du Canada (2-0-0-0) ont amassé au moins un point dans ce match, à commencer par Bedard. Mason McTavish a récolté deux buts et une aide alors que Cole Perfetti a marqué un but et il a ajouté deux mentions d'assistance.

Mavrik Bourque, Lukas Cormier, Logan Stankoven et Kent Johnson ont aussi fait mouche pour les représentants de l'unifolié, qui avaient amorcé leur tournoi avec un gain de 6-3 contre la Tchéquie.

Brett Brochu a reçu la confiance de l'entraîneur-chef Dave Cameron et il a défendu la cage du Canada. Le gardien des Knights de London, dans la Ligue de l'Ontario, a alloué deux buts en 22 tirs.

Lukas Necesany et Mathias Bohm ont répliqué pour l'Autriche (0-0-2-0), qui a continué à travailler même si le match était hors de portée depuis très longtemps.

Leon Sommer a cédé 11 fois en 64 lancers, mais il a aussi réalisé quelques beaux arrêts pendant la rencontre. Il pourra également remercier ses poteaux, qui ont sauvé cinq buts supplémentaires.

Le Canada poursuivra son tournoi mercredi soir, contre l'Allemagne. La Finlande complète le groupe A.

Le Canada ont rapidement pris d'assaut le filet de l'Autriche et il s'est fait ouvrir la porte lorsqu'il a profité d'un avantage numérique après un peu plus de cinq minutes de jeu. Perfetti a effectué une superbe passe transversale à Johnson, qui a tiré sur réception avec précision.

Kaiden Guhle, capitaine du Canada, et Marco Kasper, capitaine de l'Autriche Photo : The Canadian Press / JASON FRANSON

Cormier et Stankoven ont ensuite ajouté à l'avance des Canadiens grâce à leur tir des poignets. Cormier s'est d'abord amené dans le centre de la zone pour déjouer Sommer alors que Stankoven s'est défait d'un Autrichien avant de décocher un lancer à contre-courant.

Le spectacle de Bedard

Lors d'une supériorité numérique au premier engagement, Bedard a sauté sur son propre retour pour loger la rondelle dans la lucarne. Le jeune attaquant de 16 ans a ensuite porté la marque à 5-0 lorsqu'il a complété une belle mise en scène de Will Cuylle lors d'une montée en surnombre.

Bedard a réussi son tour du chapeau à 6:13 de la deuxième période. Il a effectué une superbe feinte avant de décocher un tir rapide que Sommer n'a pas vu partir. Bedard est devenu à ce moment le deuxième joueur de 16 ans du Canada à enregistrer un tour du chapeau à ce tournoi, après nul autre que Wayne Gretzky.

Necesany a permis à l'Autriche de célébrer alors qu'il ne restait que 31 secondes à écouler en deuxième période. Vinzenz Rohrer a saisi la rondelle à la suite d'une sortie hasardeuse de Brochu et il a été patient pour repérer son coéquipier de l'autre côté. Necesany a placé le disque dans une cage pratiquement vide.

Les hommes de Dave Cameron ont repris là où ils avaient laissé dès la 27e seconde du dernier tiers. Perfetti a profité d'un cafouillage défensif de l'espoir Marco Kasper et il a trompé la vigilance de Sommer.

Bedard n'a pas voulu être en reste alors qu'il a inscrit son quatrième but du match quelques minutes plus tard. Cuylle a placé la rondelle à un endroit où son coéquipier a pu la faire dévier dans le haut du filet.

McTavish s'est mis de la partie avec deux buts en 47 secondes pour permettre au Canada d'atteindre la dizaine. Sur son premier but, il a accepté une superbe passe de Dylan Guenther avant d'enfiler l'aiguille alors que son deuxième filet est survenu après qu'il eut sauté sur un retour de lancer.

Bourque a ajouté son grain de sel lorsqu'il a eu l'espace pour déjouer Sommer entre les jambières après une belle entrée de zone de Perfetti.

Dans les derniers instants d'une pénalité à Carson Lambos, Bohm s'est emparé d'un retour de lancer devant le filet et il a offert le deuxième but à l'Autriche.