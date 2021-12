Décès du légendaire John Madden

Membre du Temple de la renommée du football professionnel, Madden a remporté le Super Bowl XI avec les Raiders d'Oakland comme entraîneur-chef. Il a dirigé l'équipe d'Oakland de 1968 à 1978.

En dix saisons à la barre des Raiders, il a compilé une fiche de 103 victoires, 32 défaites et 7 matchs nuls.

John Madden en 1977 en compagnie de son quart-arrière Ken Stabler. Photo : The Associated Press / George Brich

L'homme originaire du Minnesota est également une figure emblématique de l'univers sportif en raison de son travail comme analyste à la télévision.

Madden a mérité 16 trophées de Emmy Awards au cours de sa carrière chez CBS, FOX, ABC et NBC.

Depuis 1988, il prête aussi son nom à la populaire franchise de jeux vidéo Madden, sous l'enseigne d'EA Sports.

Son décès était inattendu. Il laisse dans le deuil sa conjointe Virgina et ses fils Mike et Joe.

Au nom de la grande famille de la NFL, nous offrons nos condoléances à Virginia, Mike, Joe et leur famille , a déclaré le commissaire de la NFL Roger Goodell. Nous le connaissons tous comme l'entraîneur des Raiders membre du Temple de la renommée et comme analyste qui a travaillé pour tous les grands réseaux, mais plus que tout, il était aussi un mari dévoué, un père et un grand-père.

John Madden a longtemps travaillé aux côtés de Pat Summerall. Photo : The Associated Press / MICHAEL CONROY

Personne n'aimait le football plus que Coach [son surnom, NDLR]. Il incarnait le football. Il n'y aura jamais un autre John Madden.

Plus de détails à venir.