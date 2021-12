Rafael Harvey-Pinard marque, le Lightning en avance après deux périodes

C'est avec une formation décimée que le Canadien s'est présenté à Tampa Bay mardi soir pour affronter le Lightning. Le Tricolore accuse un retard d'un but après deux périodes.

L'équipe montréalaise est privée de plusieurs de ses meilleurs éléments, soumis au protocole COVID, comme Jake Allen, Ben Chiarot et Jeff Petry. Pour pallier ces pertes, le Canadien a procédé au rappel de Corey Schueneman et Rafaël Harvey-Pinard, qui ont joué le premier match de leur carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Ils ont célébré en récoltant un point chacun, quand Schueneman a obtenu une passe sur le but marqué par Harvey-Pinard.

Si la COVID-19 s'est immiscée dans la formation montréalaise, il en va de même avec celle du Lightning, notamment devant le filet. Les champions de la Coupe Stanley sont privés de leur deux gardiens et se sont tournés vers le portier québécois Maxime Lagacé.

Celui-ci a bloqué 17 tirs après deux périodes. À l'autre bout de la patinoire, Samuel Montembeault a repoussé 25 lancers à son premier match depuis le 26 novembre 2021. Il s'est illustré à quelques reprises, notamment lors d'un jeu de puissance de quatre minutes offert à l'adversaire.

C'est le Bleu-blanc-rouge qui a ouvert la marque en premier par l'entremise d'un autre joueur fraîchement rappelé, Lukas Vejdemo.

Brayden Point a toutefois aussitôt répliqué avec deux buts en moins de trois minutes pour permettre aux locaux de rentrer au vestiaire avec une avance de 2-1.

Harvey-Pinard a rapidement créé l'égalité en début de deuxième période, en faisant dévier une remise de Sami Niku derrière Lagacé. Schueneman a aussi obtenu une mention d'aide sur le jeu.

Le Tricolore pensait avoir repris l'avance un peu plus tard grâce à Brendan Gallagher, qui était de retour après une absence d'un mois. Son but a toutefois été refusé puisque les officiels ont jugé que le no 11 était entré en contact avec Lagacé, empêchant le gardien d'accomplir son travail.

L'entraîneur-chef Dominique Ducharme a contesté la décision, en vain, et son équipe a écopé d'une pénalité pour avoir retardé le match. Le Lightning a alors frappé en avantage numérique par l'entremise de Ross Colton.

Tampa Bay est aussi privé des attaquants Anthony Cirelli et Pierre-Édouard Bellemare, ainsi que des défenseurs Mikhail Sergachev et Andrej Sustr. Derrière le banc, c'est l'entraîneur adjoint Derek Lalonde qui agira comme chef d'orchestre en remplacement de Jon Cooper, également touché par la COVID-19.

Un grand moment pour Harvey-Pinard

Harvey-Pinard est devenu le premier Québécois à marquer à son premier match dans la LNH avec le Canadien depuis Jonathan Ferland en 2006.

Il joue à la gauche de Ryan Poehling et Cole Caufield. Choix de septième tour du Canadien en 2019, 201e au total, Harvey-Pinard a inscrit cinq buts et neuf aides en 24 rencontres avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, cette saison.

C'est certain que les circonstances sont particulières avec la COVID et les blessés, mais je ne le vois pas comme ça , a indiqué le natif de Jonquière âgé de 22 ans.

Peu importe, ce soir, c'est un rêve pour moi. Je vais tout donner.

Rafaël Harvey-Pinard a touché la cible en 2e période, mardi soir à Tampa Bay. Photo : AP / Chris O'Meara

Pour sa part, Schueneman n'a jamais été repêché dans la LNH et il fait ses débuts à 26 ans.

Ç'a été un long parcours, parfois difficile, parfois frustrant, mais je n'ai jamais arrêté de travailler , a dit celui qui a récolté deux buts et cinq aides en 19 matchs avec le Rocket cette saison.

J'ai toujours rêvé à ce jour et je savais que ça arriverait éventuellement , a ajouté Schueneman.

Par ailleurs, le Rocket de Laval a accordé un contrat d'essai professionnel à l'attaquant Devante Smith-Pelly, mardi. L'ailier droit de 29 ans a défendu les couleurs du Tricolore durant une portion de la saison 2014-2015, ainsi que la suivante.