Le Canadien renoue avec l’action à Tampa Bay

Les deux équipes sont aux prises avec de nombreux cas positifs au coronavirus à l'heure actuelle, si bien que chacune d'elles est privée de plusieurs membres de son effectif.

De retour à l'entraînement lundi au complexe sportif de Brossard, le Canadien a soumis au protocole COVID de la Ligue nationale de hockey (LNH) le nom de cinq nouveaux joueurs. Il s'agit du gardien Jake Allen et des défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry et Chris Wideman.

Le quintette a rejoint Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli sur cette liste. Et c'est sans compter l'avalanche de blessures qui a affligé le CH avant la période du temps des Fêtes.

En pause depuis le 16 décembre dernier, le Canadien était contraint à l'inactivité depuis une douzaine de jours. Il a vaincu les Flyers de Philadelphie en tirs de barrage lors de son dernier match, tenu à huis clos au Centre Bell, mettant un terme à une série noire de sept défaites.

Par ailleurs, le Rocket de Laval a accordé un contrat d'essai professionnel à l'attaquant Devante Smith-Pelly, mardi. L'ailier droit de 29 ans a défendu les couleurs du Tricolore durant une portion de la saison 2014-2015, ainsi que la suivante.

Un filet à remplir à Tampa Bay

Du côté de Tampa Bay, la situation n'est guère mieux, l'équipe étant principalement frappée à la position de gardien de but.

Tant Brian Elliott qu'Andrei Vasilevskiy ont obtenu des résultats positifs au virus et brilleront donc par leur absence pour un certain temps. Une situation qui ouvre la porte à Hugo Alnefelt et à Maxime Lagacé, tous deux rappelés par le Lightning, lundi. Lagacé sera envoyé dans la mêlée contre le Canadien.

Les doubles champions en titre de la Coupe Stanley n'ont d'autre choix que de se tourner vers un duo de portiers possédant un très léger bagage d'expérience dans la Ligue nationale.

Âgé de 20 ans, Alnefelt n'a toujours pas goûté au hockey du circuit Bettman, tandis que Lagacé, un vétéran de 28 ans qui roule sa bosse dans la Ligue américaine, a disputé 18 matchs dans la LNH, dont 16 départs.

L'organisation floridienne ne pourra pas plus compter sur les attaquants Anthony Cirelli et Pierre-Édouard Bellemare, ainsi que les défenseurs Mikhail Sergachev et Andrej Sustr. Derrière le banc, c'est l'entraîneur adjoint Derek Lalonde qui agira comme chef d'orchestre en remplacement de Jon Cooper, également touché par la COVID.

Le Lightning saluera toutefois le retour de Brayden Point, inactif au cours des cinq dernières semaines en raison d'une blessure au haut du corps.

D'autres détails suivront.