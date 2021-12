Mondial junior : la Finlande sans pitié pour l’Autriche

Brad Lambert et Ville Koivunen ont tous deux récolté trois points et la Finlande a écrasé l'Autriche 7-1, lundi, lors de la deuxième journée d'activités du Championnat mondial de hockey junior.

Lambert a obtenu un but et deux aides alors que Koivunen a amassé deux buts et une mention d'assistance. Leur compagnon de trio Samuel Helenius s'est mis de la partie en ajoutant un but et une mention d'aide.

Le trio composé de Lambert, Koivunen et Helenius totalise déjà six buts et 13 points en deux matchs depuis le tournoi.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Topi Niemela, Kasper Simontaival et Kalle Vaisanen ont aussi touché la cible pour la Finlande (2-0-0-0), qui a été plus convaincante que la veille, contre l'Allemagne.

L'Autriche (0-0-1-0) a égalé sa récolte de but du tournoi de 2021 quand Martin Urbanek a trouvé le fond du filet en avantage numérique.

Juha Jatkola n'a pas été très occupé devant la cage des Finlandais, terminant la rencontre avec huit arrêts.

Sebastian Wraneschitz a connu une rencontre un peu plus mouvementée pour l'Autriche, cédant sept fois en 48 lancers.

Les deux équipes se trouvent dans le groupe A avec le Canada, la Tchéquie et l'Allemagne. Ces deux dernières formations croiseront le fer plus tard lundi.