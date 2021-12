La NBA va alléger son protocole COVID-19

La NBA permettra aux joueurs qui ont reçu un résultat positif à la COVID-19 de revenir plus rapidement au jeu s'ils sont vaccinés et asymptomatiques.

La NBA et l'Association des joueurs se sont entendues sur un protocole allégé qui s'applique aux joueurs, entraîneurs, arbitres et membres du personnel des équipes.

Les joueurs pourront reprendre l'action après une quarantaine de seulement 6 jours, plutôt que les 10 précédemment exigés.

La ligue suit les recommandations des autorités sanitaires américaines qui ont annoncé dimanche la réduction de la durée d'isolement pour les personnes infectées.

Les joueurs placés sur la liste COVID-19 pourront aussi en être retirés s'ils affichent un résultat négatif deux jours de suite.

Des vedettes tenues à l'écart

Lundi, un total de 205 joueurs étaient inscrits au protocole COVID-19 de la NBA, dont 169 ajoutés lors des deux dernières semaines. Six entraîneurs sont également soumis au protocole.

Plusieurs joueurs devraient ainsi devenir disponibles pour leurs équipes plus rapidement que prévu.

Lundi matin, les Celtics ont annoncé la mise à l'écart de Jayson Tatum, en vue de leur match en soirée au Minnesota. Tatum est huitième dans la NBA avec 25,6 points par match.

Dennis Schroeder, troisième pointeur pour Boston, est lui aussi à l'écart en raison du protocole.

Chez les T-Wolves, Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell et Anthony Edwards sont non disponibles en lien au protocole. Il s'agit des trois meilleurs pointeurs du club. Le trio devrait toutefois revenir au jeu mardi, lors d'une visite des Knicks de New York.

Du côté des Nets, le meilleur pointeur de la ligue Kevin Durant ne jouera pas à Los Angeles (Clippers), pas plus que Kyrie Irving.

Chez les Raptors de Toronto, seule équipe canadienne du circuit, 10 joueurs sont soumis au protocole, dont Khem Birch, Pascal Siakam et Fred VanVleet.

Avec une formation réduite, les Raptors se sont inclinés face aux Cavaliers dimanche soir.