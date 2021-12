Marc-André Fleury ajouté à la liste COVID de la LNH

En milieu de journée, les Blackhawks de Chicago ont fait savoir que le Québécois restait en dehors d'un entraînement pour cette raison, lundi.

Fleury a une fiche de 9-10-1 et une moyenne de 2,86, cette saison.

La LNH a annoncé dimanche que Chicago ne recevra pas Columbus mardi. Le prochain match des Hawks aura lieu mercredi, à Winnipeg.

Les Blackhawks ont fait appel au gardien Collin Delia de leur filiale de Rockford, dans la Ligue américaine.

Du côté du Lightning, l'attaquant Anthony Cirelli a été mis à l'écart en lien au protocole.

Il en est à neuf buts et 18 points cette saison, en 28 matchs.

Tampa Bay sera l'hôte du Canadien de Montréal mardi soir.

À lire aussi : Cinq joueurs du Canadien, dont Jake Allen et Jeff Petry, placés sur la liste COVID

Parmi les Penguins de Pittsburgh, Teddy Blueger, Tristan Jarry, John Marino, Mike Matheson et Dominik Simon ont été ajoutés à la liste COVID.

À Philadelphie, les Flyers ont ajouté les noms du gardien Carter Hart et des attaquants Derick Brassard et Scott Laughton à leur liste de joueurs non disponibles.

À Calgary, le gardien Dan Vladar a rejoint ses coéquipiers des Flames. Il était le dernier joueur de la formation à être soumis au protocole, ce qui laisse croire que l’éclosion serait terminée.