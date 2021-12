La LNH mise sur les escouades de réserve pour son retour au jeu

La Ligue nationale de hockey (LNH) va sortir d'une trêve de Noël prolongée avec des escouades de réserve et d'autres révisions relatives aux formations des équipes, dans l'espoir de se prémunir contre de nouvelles perturbations à sa saison.

Chaque club aura la possibilité de bâtir une escouade de réserve composée d'un maximum de six joueurs et de procéder à des rappels d'urgence des mineures si des absences liées à la COVID-19 placeraient une équipe dans une position où elle ne pourrait jouer avec un alignement complet.

Les escouades de réserve, que la LNH a instaurées pendant la saison abrégée de 2021, devraient être en vigueur au moins jusqu'à la pause du match des étoiles, au début de février.

Le commissaire adjoint Bill Daly a confirmé les nouvelles règles relatives aux formations des équipes dans un courriel transmis à l'Associated Press dimanche. Le réseau Sportsnet a été le premier à les dévoiler.

Avec ces changements, l'objectif est de permettre à la LNH de poursuivre sa saison après que la ligue eut été contrainte de repousser 64 matchs pour des motifs liés à la COVID-19.

Les 14 rencontres au calendrier de la journée de lundi ont été reportées pour permettre l'analyse de tests de dépistage de la COVID-19 qui auront été menés dimanche auprès des joueurs, des entraîneurs et du personnel qui ont réintégré les installation des équipes.

Ces retours aux installations ont aussi engendré une prévisible hausse des inscriptions au protocole COVID-19 de la LNH un peut partout dans la ligue.

Le Lightning de Tampa Bay a ajouté les noms des gardiens Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott, du défenseur Mikhail Sergachev, de l'attaquant Pierre-Édouard Bellemare et de l'entraîneur-adjoint Rob Zettler.

Cinq joueurs des Stars de Dallas (Miro Heiskanen, Jason Robertson, Joel Kiviranta, Radek Faksa et Michael Raffl), un des Flyers de Philadelphie (Ryan Ellis) et deux du côté des Sabres de Buffalo ont été inscrits aux protocoles. Ce fut également le cas de l'entraîneur-chef des Sabres, Don Granato.

Les Sabres ont indiqué que Granato et les deux joueurs, Dylan Cozens et Mark Jankowski, étaient asymptomatiques.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les Sabres ont annulé la séance d'entraînement prévue dimanche, qui devait être la première de l'équipe depuis le 18 décembre.

En tout, 15 équipes ont annoncé dimanche l'ajout de nouveaux joueurs qui seront soumis au protocole.

La LNH a entamé sa trêve de Noël une journée plus tôt que prévu, en raison d'une rapide hausse des résultats positifs de la COVID-19 parmi les joueurs. Au moment d'amorcer sa pause, plus du quart des 32 équipes de la ligue ont été placées en mode pause à cause d'éclosions.