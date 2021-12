Mondial junior : la Finlande bat l’Allemagne en lever de rideau

La Finlande a ouvert la marque alors qu’il restait un peu plus de sept minutes à écouler au premier tiers. Sami Helenius a fait dévier un tir en apparence inoffensif de Brad Lambert pour battre le gardien Nikita Quapp.

L’Allemagne a toutefois continué à rivaliser avec la Finlande, qui a remporté la médaille de bronze lors du même tournoi l’an dernier. L’égalité a été créée en deuxième période grâce à Luca Munzenberger, qui a été nommé joueur du match pour l’Allemagne.

La Finlande a toutefois repris une priorité d’un but un peu plus de quatre minutes plus tard.

Au troisième engagement, Helenius a effectué un beau jeu défensif, s’interposant à la dernière seconde avec son bâton pour priver les adversaires d’un but certain. Quelques secondes plus tard, il a été récompensé lors d’une contre-attaque finlandaise.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Brad Lambert, pressenti comme l’un des meilleurs espoirs au prochain repêchage, a remis habilement la rondelle à Helenius qui a complété la séquence pour porter la marque à 3-1.

Lambert, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, a été nommé joueur du match pour les gagnants.

Dans l’autre match du groupe A, le Canada affrontera la Tchéquie plus tard en soirée.

Dans le groupe B, la Russie va affronter la Suède, tandis que la Slovaquie se mesurera aux États-Unis.