Jake Muzzin parmi les nouveaux ajouts au protocole COVID-19 de la LNH

Les Maple Leafs de Toronto, le Lightning de Tampa Bay, les Stars de Dallas, les Sabres de Buffalo, les Devils du New Jersey, les Penguins de Pittsburgh, les Red Wings de Détroit et les Bruins de Boston ont tous rapporté que des membres de leur organisation avaient été inscrits au protocole.

À Toronto, Jake Muzzin s'ajoute à la liste au sein des Leafs, qui comprend le défenseur étoile Morgan Rielly, le gardien Jack Campbell et l'attaquant William Nylander, tout comme l'entraîneur-chef Sheldon Keefe, deux adjoints et quatre autres membres de l'organisation. Le capitaine John Tavares a cependant retrouvé ses coéquipiers sur la patinoire, lui qui était soumis au protocole depuis le 17 décembre dernier.

D'autres joueurs ont aussi repris l'entraînement après avoir été inscrits au protocole. Si les Devils ont ajouté les noms de deux joueurs à la liste, ils en ont cependant retiré cinq. À Boston, pas moins de sept joueurs étaient de retour sur la patinoire après une inscription au protocole, dont le capitaine Patrice Bergeron. Mais l'attaquant Charlie Coyle y figure désormais.

Au sein des Sabres, en plus des attaquants Mark Jankowski et Dylan Cozens, le nom de l'entraîneur-chef Don Granato a été ajouté à la liste.

La LNH doit annoncer une mise à jour de son calendrier d'ici la fin de la journée de dimanche. Les organisations pouvaient reprendre l'entraînement au cours de la journée.

La LNH prévoyait initialement que le retour au jeu se ferait le 27 décembre, mais avait annoncé, plus tôt cette semaine, souhaiter se donner une journée de plus pour analyser la situation à la suite de ces tests de dépistage et de bien évaluer la capacité de chaque équipe à reprendre l'action .

La saison des 32 équipes a été mise sur pause le 20 décembre dernier en raison d'une flambée des cas de COVID-19 à travers le circuit.

À ce moment, 10 clubs étaient déjà en pause forcée en raison d'éclosions. Environ 15 % des joueurs étaient alors soumis au protocole de la ligue contre la COVID-19, un pourcentage qui continue d'augmenter.