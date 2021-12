L’Alberta est encore prête à accueillir le mondial junior en pleine pandémie

Le Championnat mondial de hockey junior 2022 s'amorcera dimanche, à Edmonton et Red Deer, et il fait face aux mêmes défis que l'an dernier dans la capitale albertaine : comment rassembler des centaines de personnes pour un événement sportif sans devenir un vecteur de propagation de la COVID-19?

Les vaccins, les progrès des tests rapides, les connaissances et les données recueillies après le tournoi de 2021, à Edmonton, et le Championnat mondial de hockey féminin, à Calgary, sont des outils dont Hockey Canada dispose maintenant et qu'il n'avait pas il y a un an.

Cependant, le virus continue d'interrompre le sport, alors que la Ligue nationale de hockey (LNH) a prolongé sa pause de Noël d'une journée en raison du nombre élevé de joueurs et de membres du personnel dans les protocoles de COVID-19. Avant la pause, les Flames de Calgary avaient 20 joueurs et 13 membres du personnel sur la liste.

Le match préparatoire prévu jeudi entre la République tchèque et les Suisse, à Red Deer, a d'ailleurs été annulé en raison des protocoles de COVID-19.

Nous avons confiance en ce que nous avons mis en place pour pouvoir organiser l'événement, mais nous ne sommes pas à l'abri de ce que nous voyons du côté des Flames, d'autres équipes de la LNH ou d'autres ligues professionnelles en Amérique du Nord , a mentionné Dean McIntosh, le vice-président des événements de Hockey Canada. Nous ne voulons pas vivre ça, nous ne l'anticipons pas, mais en contrepartie, nous savons que c'est une possibilité à tout moment.

Le nombre de cas actifs de COVID-19, les hospitalisations et le nombre de gens aux soins intensifs en Alberta sont moins élevés qu'il y a un an, lorsque le mondial junior s'est tenu devant des gradins vides au Rogers Place.

Le variant Omicron et l'autorisation d'accueillir des partisans dans les gradins à ce tournoi ont toutefois amené de nouvelles variables dans la tenue de cet événement impliquant 10 nations.

Le Canada a battu la Russie lors d'un match préparatoire jeudi. Photo : The Canadian Press / JASON FRANSON

Environ 90 % des billets pour le tournoi de 2022 avaient déjà été vendus quand l'Alberta a suivi d'autres provinces canadiennes en réduisant à 50 % la capacité des endroits qui accueillent des événements sportifs.

Les partisans qui ont acheté des billets devront fournir une preuve de vaccination complète – un test négatif ne sera pas suffisant – pour entrer au Rogers Place et au Peavey Mart Centrium.

Le mouvement et la gestion des joueurs, des entraîneurs, du personnel des équipes et des officiels au sein du tournoi fonctionneront de manière similaire au tournoi de 2021, qui a adopté le modèle d'environnement protégé comme la LNH l'a fait pour ses séries, en 2020.

Toutes ces personnes ne seront pas en contact avec le public et seront confinées à l'hôtel, au transport terrestre et au niveau dédié à l'événement sur chaque site, a ajouté McIntosh.

Des tests PCR réguliers agrémentés de tests rapides, du port du masque et d'une technologie de bracelet portable pour la recherche de contacts étroits font également partie des protocoles en place, a exprimé McIntosh.

Deux médecins de l'IIHF sont sur place et chaque ville-hôtesse comptera sur un médecin en chef. L'expert en maladies infectieuses de l'Université de Calgary John Lam est consultant pour le tournoi, a dit McIntosh.

Les joueurs et les entraîneurs qui sont arrivés au Canada, en vertu de l'exemption internationale pour un événement sportif unique du gouvernement fédéral, ont été testés trois jours consécutifs et mis en quarantaine pendant deux jours à leur arrivée la semaine dernière.

Selon McIntosh, la majorité d'entre eux sont vaccinés.

Ceux qui participent à l'événement relèvent de l'exemption internationale , a-t-il expliqué. Nous connaissons le statut de toutes ces personnes et la façon dont elles se testent, mais toutes ne sont pas entièrement vaccinées selon les normes canadiennes.

« Je dirais que selon les normes canadiennes, plus de 90 % des personnes impliquées sont complètement vaccinées. » — Une citation de Dean McIntosh, le vice-président des événements de Hockey Canada

Vendredi, l'IIHF a annulé six tournois prévus en janvier en raison des inquiétudes liées à la COVID-19, dont le Championnat mondial féminin des moins de 18 ans pour une deuxième année de suite.

Équipe Canada junior amorcera son tournoi dimanche au Rogers Place, contre la République tchèque. La Finlande, l'Allemagne et l'Autriche font également partie du Groupe A.

Les États-Unis, qui sont champions en titre du tournoi, la Russie, la Suède, la Slovaquie et la Suisse forment le Groupe B à Red Deer.

Les quarts de finale de l'événement auront lieu le 2 janvier, les demi-finales se dérouleront le 4 janvier et la finale se tiendra le lendemain, à Edmonton.