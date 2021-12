L’année 2021, celle de la santé mentale dans le sport

Si la planète sportive a été marquée en 2020 par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné l’annulation et le report de nombreux événements, c’est la santé mentale qui s’est imposée comme thème principal en 2021. Et il y a peut-être un lien de cause à effet.

On sait que la pandémie nous a éprouvés, nous a poussés à nos limites, dit d’emblée Laura Fish, directrice générale de la Fondation Douglas, dont la mission est de faire avancer la recherche sur les maladies mentales. Les athlètes sont des humains. Pour eux aussi, le stress a augmenté. On a vu une plus grande ouverture dans la dernière année pour discuter de cet enjeu. Ç'a peut-être rendu les athlètes plus à l’aise d’en parler.

Ce n’est pas tout à fait nouveau de voir des personnalités issues de l’univers sportif prendre la parole au sujet de la santé mentale. Le grand nageur Michael Phelps a admis avoir été affligé d’une lourde dépression après sa retraite olympique. Stéphane Richer, auteur de deux saisons de 50 buts avec le Canadien de Montréal, a par le passé levé le voile sur ses démons intérieurs.

Mais cette année, les cas de figure se sont multipliés.

L’ancienne no 1 mondiale Naomi Osaka s’est accordé une pause du tennis en avouant avoir de la difficulté à gérer son anxiété lors des points de presse médiatiques associés aux grands tournois.

En 2020, Naomi Osaka a avoué que les rencontres avec les journalistes généraient de l'anxiété chez elle. Photo : Reuters / EDGAR SU

Calvin Ridley, un receveur des Falcons d’Atlanta dans la NFL, a annoncé qu’il se retirerait de son sport pour une période indéterminée afin de rétablir sa santé mentale.

Lando Norris, l’un des pilotes les plus prometteurs en formule 1, a dévoilé qu’il a eu recours à un psychologue quand il était plus jeune. Il a dit agir ainsi pour aider d’autres personnes à chercher de l’aide. Son rival canadien Nicholas Latifi a aussi dénoncé cette saison le harcèlement qui sévit sur les médias sociaux.

Et il y a eu deux cas plutôt qu’un au sein du Canadien de Montréal. Jonathan Drouin s’est ouvert sur les problèmes d’anxiété qui l’ont forcé à s’éloigner de l’entourage de l’équipe pendant un moment. Son coéquipier Carey Price a aussi évoqué une période de grande noirceur au moment de s’inscrire au programme d’aide de la Ligue nationale de hockey.

L’émergence du sujet dans l’univers sportif a dépassé les limites du terrain, des conférences de presse et des médias sociaux.

La populaire série Ted Lasso, qui suit les aventures d’un entraîneur de football exilé en Angleterre, a préparé l’arrivée d’une psychologue sportive dans la deuxième saison. La série, en nomination aux Golden Globes, a fait la lumière sur les obstacles psychologiques qui ponctuent la carrière de joueurs et entraîneurs.

Le balado Speak Your Mind propose chaque mois une discussion sur la santé mentale, avec un intervenant différent. Derrière le projet se trouve le hockeyeur professionnel Riley Sheahan, et Tyler Smith, un survivant de la tragédie des Broncos de Humboldt.

Un effet d’entraînement dans la population

Les initiatives se multiplient, et la prise de paroles des athlètes reçoit davantage d’attention et plus de reconnaissance.

Le magazine TIME a par exemple nommé Simone Biles comme athlète de l’année.

Cet été, la gymnaste américaine a pris la décision de se retirer de certaines épreuves aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle qui était perçue comme étant la grande favorite a dévoilé ensuite qu’elle ne se sentait pas suffisamment bien, mentalement, pour compétitionner.

Simone Biles a été nommée athlète de l'année par le magazine TIME. Photo : Courtoisie / TIME

Cette dernière année a démontré comment les athlètes possèdent une position unique pour projeter l’enjeu de la santé mentale à l'avant-plan d’une discussion de société , peut-on lire dans le magazine.

Laura Fish est d’ailleurs convaincue que ces prises de parole aideront d’autres personnes à briser le silence.

Un des enjeux avec la santé mentale est la stigmatisation, qui vient d’un manque de connaissance sur la maladie. Mais on en sait peu sur les maladies mentales, car on n'en parle pas assez. Les athlètes qui sortent de l’ombre brisent un cercle vicieux , remarque-t-elle.

« Ça montre que même avec de bonnes habitudes de vie, de l’argent, un entourage, ce sont des maladies qui n'épargnent personne. » — Une citation de Laura Fish, directrice générale de la Fondation Douglas

La doctorante en psychologie organisationnelle Mylène Tremblay a aussi accueilli ces prises de parole à bras ouverts, et croit que les sportifs de haut niveau peuvent servir de modèles à certains égards.

Il y a beaucoup de choses qu’on peut améliorer pour mieux soutenir les athlètes de haut niveau, mais la plupart ont déjà recours par exemple à la préparation mentale, et on pense que c’est un outil qui pourrait servir à un plus grand nombre.

Précisément, croit-elle, aux entrepreneurs, qui partagent plusieurs points en commun avec les athlètes. Il y a beaucoup de similitudes : la performance, la discipline, la motivation comme moteur vers l’atteinte des objectifs. Les deux groupes se retrouvent aussi parfois seuls ou isolés.

Avec l'organisme Fabrique_A, elle pilote un projet visant à brosser un portrait de la santé psychologique des entrepreneurs au Québec. L’objectif est de les amener vers le développement d’une santé psychologique, en s’appuyant notamment sur des stratégies testées et éprouvées par les athlètes. Des techniques d’autogestion, des périodes de méditation, de respiration, qui sont populaires auprès des athlètes. On veut créer le même réflexe ailleurs : si j’ai des signes de fatigue, je m’arrête pour récupérer.

Mylène Tremblay constate que les entrepreneurs sont réceptifs à ces techniques, en voyant qu’elles sont utilisées par des sportifs. Parce que les athlètes parlent de résultats et de performance. Et quand on parle de performance, on a l’oreille des entrepreneurs.

Il y a moins de tabous associés à la préparation mentale qu’à des traitements de santé psychologique. On utilise ça comme une porte d’entrée vers une prise en charge complète vers la santé psychologique.

Une étude de la Banque de développement du Canada en 2019 révélait que 46 % des entrepreneurs canadiens estimaient que leur travail était affecté par des enjeux de santé mentale.

De voir des athlètes parler de leurs difficultés au quotidien, malgré le soutien qu’ils reçoivent, malgré l’entraînement mental qu’ils s’imposent, ne peut être que bénéfique, selon Mylène Tremblay.

Voir les athlètes ou de grands entrepreneurs prendre les devants et s’exposer, ça peut créer un effet positif. Ce sont des modèles de performance qui ont des troubles de santé mentale. Ça montre que tu peux avoir du succès, être performant, avec des problèmes de santé mentale.

Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’acteurs publics avec une carrière et une plateforme, ajoute-t-elle pour nuancer. C’est un acte de courage quand quelqu’un fait part de sa vulnérabilité. Ils sont applaudis en général. Mais quand monsieur et madame Tout-le-Monde, un jeune entrepreneur, un étudiant, un athlète débutant fait part de ses problèmes, parfois, on ne sait pas comment réagir.

On va se dire "il est peut-être fatigué", ou encore, on va se questionner à savoir si la personne peut-être performante quand même. Il y a des préjugés à défaire ici.

Pas les mêmes ressources

La LNH et les grandes ligues sportives ont la plupart du temps des programmes d’aide à la disposition des joueurs pour les accompagner vers un rétablissement psychologique. Pour se sortir d’une torpeur, des sportifs qui empochent de grands salaires ont plus de facilité à consulter des professionnels de la santé.

La population générale peut être réceptive aux messages des athlètes et être encouragée à parler de ses problèmes de santé. Il n’en reste pas moins que les délais pour obtenir accès à un psychologue, par exemple, s’accumulent.

En mai 2021, 20 000 Québécois étaient toujours en attente d’un rendez-vous pour consulter.

Il manque de ressources en santé mentale, concède Laura Fish. Il nous manque aussi de connaissances sur les façons de traiter les maladies mentales, il faut approfondir les recherches pour arriver à des protocoles plus efficaces. C’est aussi comme ça qu’on va bâtir l’espoir pour les gens atteints de maladie mentale.

En attendant, le simple fait d’accepter de parler à sa famille immédiate de santé mentale peut être un défi. Quelqu’un qui voit Carey Price parler de ses problèmes, oui, ça peut être inspirant. C’est quelqu’un avec une carrière, un niveau de popularité. C’est un signe de force et de courage , indique Mylène Tremblay.

« C’est comme si, puisqu'il a été tellement performant, on lui accorde le droit de parler. Mais même si tu n’es pas une personnalité publique, tu as le droit de prendre un moment de recul. Ce n’est pas obligatoire d’avoir une réputation pour qu’un trouble de santé psychologique soit accepté. » — Une citation de Mylène Tremblay, doctorante en psychologie organisationnelle

Cependant, il vaut mieux entendre des vedettes sportives parler de santé mentale que de ne rien entendre, affirme Laura Fish. Dans la dernière année, l’entreprise de surveillance médiatique Influence Communication évalue que le Canadien de Montréal est responsable à 75 % de tout l’intérêt que les médias ont porté à l’enjeu de la santé mentale au Québec.

Si ce n’était de Drouin et Price, on aurait beaucoup moins soulevé cette question de société à la télévision et dans les journaux.

Oui, Carey Price peut aller voir n’importe quelle spécialiste, mais il ne faut pas faire l’erreur de penser que c’est facile pour lui. Être une vedette, ça peut aussi jouer contre lui. Il s’expose à plus de monde. Sa face se retrouve partout, soulève Laura Fish. Monsieur et madame Tout-le-Monde ne vont pas recevoir des tweets d’inconnus qui le traitent de paresseux.

Jonathan Drouin a retrouvé les partisans montréalais cette saison. Photo : usa today sports / Eric Bolte

C’est donc essentiel, selon elle, que les personnalités avec des tribunes profitent de celle-ci pour s’exprimer. C’est comme ça qu’on va briser la stigmatisation. Qu’on va montrer qu’il faut prendre au sérieux la santé mentale et qu’il faut investir, car ça peut toucher n’importe qui.

En 2022, d’ailleurs, Laura Fish souhaite que les athlètes apportent l’enjeu plus loin. On a ouvert le dialogue, c’est bien. La prochaine étape, ce sera l’action, il faudra agir.

Pour sa fondation, elle est à la recherche d’un athlète qui pourrait être à la santé mentale ce que PK Subban a été pour les enfants malades, par exemple.

La santé mentale est sous-financée. Pour changer la donne, ça prend des actions concrètes.

Elle souhaite dans la prochaine année que le téléphone sonne, avec au bout du fil un athlète qui voudrait prêter son visage à une campagne de financement pour la santé mentale. C’est moins glamour d’investir en santé mentale que dans d’autres causes , avoue-t-elle.

Ce sera peut-être en 2022 que cela changera.