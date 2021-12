La Coupe Spengler annulée pour une deuxième année de suite

La décision, prise avec regret selon les organisateurs, survient après que plusieurs joueurs du HC Davos, l'équipe hôte du traditionnel tournoi organisé annuellement entre Noël et le jour de l'An, eurent reçu des résultats de test positifs à la COVID-19.

C'est la deuxième année de suite que la Coupe Spengler doit être annulée en raison de la pandémie. C'est la sixième fois que le tournoi est annulé depuis sa création en 1923, et la deuxième fois qu'il est rayé du calendrier depuis 1956, après l'édition 2020.

Prévue du 26 au 31 décembre, la Coupe Spengler réunit en Suisse l'équipe canadienne de hockey masculin et des clubs européens. Cette édition aurait été la 94e du tournoi.

Plus tôt cette semaine, le Canada avait annoncé qu'il se retirait du tournoi, une décision prise dans le but d’assurer la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel.

Les organisateurs de la Coupe Spengler avaient fait appel au Slovan Bratislava, dans la ligue élite de Slovaquie, afin de remplacer les Canadiens.