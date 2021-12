La cycliste Amy Pieters plongée dans un coma artificiel

Amy Pieters a été opérée hier [jeudi] de la tête. Durant l'opération, les docteurs ont allégé la pression provoquée par l'accident. Elle sera plongée dans un coma artificiel pendant les prochains jours , a précisé SD Worx sur un réseau social.

Quand les docteurs la réveilleront dans quelques jours, il sera alors possible de faire un diagnostic sur d'éventuelles séquelles , a ajouté l'équipe, en précisant que sa famille l'avait rejointe à l'hôpital d'Alicante, en Espagne, où elle a été transportée après l'accident.

La chute a eu lieu après un accrochage avec des coéquipières lors d'un entraînement de l'équipe près de Calp, ville côtière au nord d'Alicante, sur la Costa Blanca espagnole au bord de la mer des Baléares.

L'athlète de 30 ans est championne en titre des Pays-Bas sur route et a remporté en 2021 une étape du Tour de France féminin. Elle est une spécialiste des épreuves d'endurance sur piste.

Amy Pieters a notamment été championne du monde de course madison (ou à l'américaine) à trois reprises (de 2019 à 2021) avec sa compatriote Kirsten Wild et championne d'Europe sur route en 2019.

La course à l'américaine est une épreuve disputée sur piste, avec des sprints intermédiaires, et courue par équipe de deux athlètes. Le classement s’établit à la distance et aux points gagnés par les cyclistes.

Elle a été courue pour la première fois au Madison Square Garden de New York, d'où son nom madison ou « à l'américaine » pour les Européens.