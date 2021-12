Les Canadiens se rapprochent des indétrônables Belges au classement de la FIFA

Le Canada est passé de la 72e à la 40e place en un an. La FIFA lui décerne l'honneur d'être l'équipe nationale masculine ayant le plus progressé en 2021.

La participation du Canada à la demi-finale de la Gold Cup et ses résultats en phase qualificative de la Coupe du monde de 2022 lui ont permis cette ascension au classement, avec une récolte de 130,32 points.

Des victoires contre le Mexique et le Costa Rica lui ont permis de gagner huit échelons dans la plus récente édition du classement mondial. Sa 40e place égalait son meilleur classement : le Canada avait déjà atteint ce rang en décembre 1996.

Rappelons qu'au classement du soccer féminin, les Canadiennes sont 6es.

Les Canadiens n'ont que 3,3 points de retard sur les Hongrois et 9,5 sur l'Écosse.

La constance des Belges

Pour une quatrième année d'affilée, c'est la Belgique du roi Philippe qui trône au 1er rang.

Elle a tout juste gardé sa place devant le Brésil par 2,1 points. La France conclut l'année au 3e échelon.

L'équipe nationale de Belgique Photo : Associated Press / Frank Augstein

Parmi les pays qui ont empoché le plus de points au classement, on compte l'Italie, gagnante de l'Euro 2020, au 6e rang (+115,77 points), et l'Argentine, gagnante de la Copa América 2021, au 5e (+108,51 points).

Les États-Unis, en 11e place, ont enregistré 103,51 points.

En 2020, seulement 352 matchs avaient été disputés. La FIFA a rattrapé le temps perdu avec un nombre record de 1116 rencontres cette année.

L'Algérie, qui vient de gagner la Coupe arabe 2021, est 29e.