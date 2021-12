La COVID-19 frappe la Premier League, deux matchs reportés

Deux matchs de la Premier League, le championnat d'Angleterre de soccer, prévus dimanche, soit Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford, ont été reportés en raison des cas de COVID-19.

La Premier League l'a annoncé jeudi.

À la suite de demande de reports de Leeds United et de Watford en raison de la COVID-19, le conseil d'administration de la Premier League s'est réuni jeudi matin et a accepté avec regret de remettre à plus tard les deux matchs des clubs prévus le 26 décembre , précise-t-elle dans un communiqué.

Elle avait déjà dû remettre 10 matchs inscrits aux trois dernières journées de championnat. Seulement le week-end dernier, 6 des 10 matchs programmés ont dû l'être.

La Grande-Bretagne est connaît un nombre record de cas de COVID-19 causés par le variant Omicron.

Lundi, le conseil d'administration de la Premier League avait déjà examiné des demandes d'ajournement, mais elle avait alors écarté ce scénario en raison d'un risque supposé d'atteinte à l'intégrité de la compétition.

Cette crise survient dans une période charnière de la saison du soccer anglais, sur le plan sportif et financier, à la lumière des affluences attendues dans les trois journées programmées du 26 décembre au 3 janvier.

Jordan Henderson, capitaine de l'équipe de Liverpool Photo : Getty Images / Laurence Griffiths

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, et son homologue de Tottenham, Antonio Conte, ont proposé de disputer en un seul match l'étape de la demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise prévue au début janvier avec les confrontations aller-retour Liverpool-Arsenal et Tottenham-Chelsea, afin de désengorger le calendrier.

Les Spurs, au 7e rang de la Premier League, ont déjà trois matchs de retard en raison de l'ajournement lié aux mauvaises conditions météorologiques et à l'épidémie de COVID-19 au sein de l'effectif.

Le capitaine de l'équipe de Liverpool, Jordan Henderson, s'est inquiété de la situation mercredi, notamment en ce qui a trait au nombre de matchs imposés aux équipes. Il a affirmé que personne ne prend au sérieux le bien-être des joueurs .

Dans les sept derniers jours, Liverpool a enregistré quatre cas de COVID-19.