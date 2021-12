Laurent Duvernay-Tardif nommé Patriote de l’année

En lui décernant cette récompense, l’organisme a voulu souligner et honorer l’engagement du Québécois envers la persévérance scolaire, les objectifs de sa fondation pour un meilleur équilibre entre le sport, les arts et les études, et ses efforts remarqués comme médecin en pleine pandémie.

Le footballeur est allé jusqu’à mettre sa carrière sportive sur pause afin de participer à la lutte contre la COVID-19 dans un centre de soins de longue durée, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

La présidente de la SSBJ, Marie-Anne Alepin, a décrit le lauréat comme un modèle pour beaucoup d’entre nous et pour nos jeunes .

Il a choisi de donner l’exemple, de s’engager dans cette lutte nationale contre la pandémie et, par ce choix, de démontrer son amour du Québec et de son peuple , a-t-elle ajouté dans le communiqué officiel.

Duvernay-Tardif s’est dit très touché de recevoir ce prix en insistant sur la lutte sans merci contre le coronavirus.

« Je suis touché par cette reconnaissance que m’accorde la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Faire reculer ce virus collectivement, c’est notre objectif premier. Tous ensemble, nous réussirons. » — Une citation de Laurent Duvernay-Tardif

Outre l'ancien fondeur et cycliste Pierre Harvey (1988), Duvernay-Tardif, premier Québécois à avoir remporté le Super Bowl, est le seul autre lauréat issu du monde du sport.