Félix Auger-Aliassime nommé joueur de l’année 2021 au Canada

Le Québécois a aussi obtenu les prix de joueur de simple de l'année et de joueur le plus amélioré.

Son coéquipier et ami Denis Shapovalov a été nommé joueur de double de l'année, tandis que Jaden Weekes est récompensé chez les juniors.

Félix, Denis et Jaden ont connu d’excellentes saisons, et nous sommes très heureux de les honorer , a dit Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada.

Il a rappelé que, dans des conditions difficiles imposées par la pandémie de COVID-19, les trois joueurs ont su se démarquer et offrir des performances d’exception .

Auger-Aliassime, 21 ans, est devenu le premier Canadien à atteindre la demi-finale des Internationaux des États-Unis, et il a atteint le 10e échelon à l’ATP, un sommet personnel.

Félix Auger-Aliassime aux Internationaux des États-Unis Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Il a également été quart de finaliste à Wimbledon et finaliste à Stuttgart et à Melbourne.

Il termine l’année avec une fiche de 38 victoires et 24 défaites, ayant remporté entre autres 4 victoires contre des joueurs du top 10 (Zverev 6e, Berrettini 8e, Federer 8e et Schwartzman 10e).

De son côté, Shapovalov a été le premier depuis Milos Raonic à se qualifier pour les demi-finales à Wimbledon avant de tomber contre le no 1 mondial Novak Djokovic.

Rohan Bopanna frappe la balle, Denis Shapovalov est juste derrière. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Le joueur ontarien s'est illustré en double et reçoit le prix pour une troisième année de suite.

Avec son partenaire de longue date Rohan Bopanna, il a notamment participé aux quarts de finale de deux Masters 1000 (Madrid et Indian Wells) et a été demi-finaliste du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Jaden Weekes en relève

Le Montréalais de naissance Jaden Weekes Photo : Tennis Canada

Le Québécois Jaden Weekes est, pour sa part, un des plus beaux espoirs de la relève , précise Tennis Canada.

Le jeune athlète de 17 ans a connu du succès chez les juniors. Il a conclu l'année avec une fiche globale de 23 victoires et 11 défaites. Il montre un dossier de 20-4 sur surface dure.

Le Montréalais de naissance a remporté deux titres de catégorie 3, soit un en sol canadien, les Internationaux de tennis junior de Repentigny, et l'autre en Israël, le tournoi de Ramat Hasharon.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Jaden Weekes en Israël avec ses deux trophées Photo : Tennis Québec

Il avait d'ailleurs remporté le tournoi de Ramat Hasharon en simple et en double.

Avec ces résultats, Weekes a fait un bond au classement mondial junior de l’ITF. Il est du 593e échelon au 81e.