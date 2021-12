Le gardien des Jets Connor Hellebuyck trouve exagérée la pause de la LNH et les décisions qu'elle prend pour lutter contre la COVID-19.

La LNH a devancé de 48 heures le début de son congé de Noël en raison des inquiétudes liées à la COVID-19 et des éclosions causées par le variant Omicron, qui ont entraîné le report de 45 matchs depuis le 13 décembre.

Le gardien des Jets de Winnipeg n'est toutefois pas d'accord avec la décision qui enverra les joueurs en congé à partir de mercredi, avant qu'ils reprennent le travail dimanche.

Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais en ce qui me concerne, c'est un peu exagéré , a dit Hellebuyck aux journalistes à Winnipeg, mardi.

Vous voyez des ligues comme la NFL qui s'adaptent, estime-t-il, et qui, selon moi, prennent les bonnes décisions.

Plus d'un tiers des équipes de la LNH avaient arrêté leurs activités ou avaient volontairement fermé leurs installations avant que la ligue annonce que les matchs de mercredi seraient ajoutés à la liste des parties qui nécessiteront des dates de reprise.

À l'heure actuelle, environ 15% des joueurs sont dans le protocole de COVID-19 de la LNH. ,Tous les joueurs de la LNH sauf un sont vaccinés.

C'est dommage, mais bon, c'est Noël et nous apprécions la pause, a précisé Hellebuyck, qui a contracté la COVID-19 l'été dernier, avant de se faire vacciner. On peut utiliser ce temps comme une petite réinitialisation mentale ou pour voir la famille, profiter des vacances et profiter de ce que nous avons.

La LNH, qui a suspendu les voyages transfrontaliers jusqu'après la pause, avait deux matchs prévus mardi avant de s'arrêter jusqu'au lendemain de Noël.

La ligue a cependant annoncé que la joute opposant les Capitals de Washington aux Flyers de Philadelphie avait été annulée en raison de problèmes liés à la COVID-19 chez les Capitals.

Connor Hellebuyck Photo : The Canadian Press / Trevor Hagan

À Winnipeg, Hellebuyck a donné son point de vue sur la vraisemblable absence des joueurs de la LNH des Jeux olympiques d'hiver de 2022.

Le gardien de 28 ans aurait eu un rôle clé avec l'équipe nationale des États-Unis. Il devra maintenant attendre une autre occasion, en 2026.