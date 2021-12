Resserrement des mesures sanitaires : la boxe professionnelle retient son souffle

Si les plus récentes annonces gouvernementales n’ont rien de rassurant pour le sport en général, l’industrie de la boxe professionnelle risque-t-elle encore une fois de se retrouver dans les câbles?

Lundi, le ministre de la santé Christian Dubé, flanqué du Dr Horacio Arruda, a notamment indiqué que toutes les manifestations sportives, qu’elles soient amateurs ou professionnelles, devaient être tenues à huis clos.

Si l’on ajoute à cela le fait que toutes les salles de spectacles, incluant le théâtre du Casino de Montréal, ont fermé leurs portes à 17 heures, lundi, Groupe Yvon Michel (GYM) et Eye of the Tiger Management (EOTTM) sont de nouveau plongés en eaux troubles.

Rappelons que les deux entreprises avaient déjà dévoilé, courant décembre, leur intention de présenter chacun une série de trois événements au Casino, en plus de soirées à Trois-Rivières et à Shawinigan.

Avec les mesures qui changent constamment, nous ne pouvons faire d’annonce officielle actuellement. Pour l’instant, nous allons de l’avant avec une salle à 50% de capacité (au Casino). Nous suivrons l’évolution de la situation et nous respecterons les annonces du gouvernement , a indiqué Camille Estephan dans un message à Radio-Canada Sports.

Au moment d'écrire ces lignes, Yvon Michel n'avait pas donné suite à notre demande.

Rappelons que la boxe professionnelle et l’ensemble des sports de combat avaient mené une âpre bataille conjointe, en début d’année, en faveur de la relance de leurs activités.