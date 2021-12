Nicholas Latifi dénonce le harcèlement sur les réseaux sociaux

Le Torontois Nicholas Latifi a décidé de raconter le calvaire qu'il a subi sur les réseaux sociaux à la suite de la fin de la course à Abou Dhabi qu’il a animée bien malgré lui.

La sortie de piste du pilote de l'équipe Williams a chamboulé la fin du Grand Prix d'Abou Dhabi avec l’intervention de la voiture de sécurité et la décision du directeur de course de relancer la course dans le dernier tour, qui a permis à Max Verstappen d’arracher le titre mondial à Lewis Hamilton.

Bien malgré lui, Latifi a changé le cours de la dernière épreuve, l'issue de cette saison 2021 et jusqu'à un certain point, l'histoire du Championnat du monde de F1.

Après la course, le pilote canadien a présenté ses excuses à son équipe pour avoir fait une erreur qui a mené à son abandon en piste après avoir percuté le muret de protection.

La sortie de piste de Nicholas Latifi à Abou Dhabi Photo : TSN / Formula One

Il s'attendait à une réaction des amateurs qui voulaient voir Hamilton remporter son huitième titre. Il a donc décidé de déconnecter ses comptes sociaux.

S’en est suivi un long silence de sa part pendant que les amateurs se déchaînaient, l’accusant d’avoir fait perdre le titre au Britannique.

Après avoir pris du recul, le pilote canadien a décidé de faire le point sur ce qu’il a vécu. Il a publié mardi une lettre ouverte pour dénoncer la haine que les gens vomissent sur les réseaux sociaux.

J’ai reçu des milliers de messages, la plupart d'appui, mais il y a eu aussi des messages haineux, écrit-il au début. Je me suis demandé comment réagir à ça. Dois-je les ignorer? Dois-je répondre à ce qui est malheureusement une triste réalité sur les réseaux sociaux?

Le Montréalais de naissance explique que c'est une démarche personnelle.

Je veux m’exprimer sur ce phénomène qu’est le harcèlement par Internet et les terribles conséquences que ça peut engendrer, poursuit-il. Harceler quelqu’un à travers les réseaux sociaux, c’est très perturbant, et c’est pour cela que je veux dénoncer publiquement ce comportement.

Dès le drapeau à damier, je savais ce qui allait arriver sur les réseaux sociaux. Le fait que je sente le besoin de déconnecter mes comptes Instagram et Twitter en dit long sur ce monde virtuel qui peut être cruel.

Latifi n'est pas étonné de toute la haine dont il a été victime, qui est allée jusqu'aux menaces de mort.

Comme athlète de haut niveau, je suis comme bien d’autres athlètes visé par ces messages haineux, et je dois accepter cette réalité, reconnaît-il. Mais on l’a déjà vu avant, il suffit d’un incident au mauvais moment pour que ça prenne des proportions démesurées et que ça fasse sortir le pire des soi-disant amateurs de F1.

Nicholas Latifi Photo : Williams F1

Le pilote canadien rappelle qu'il a présenté ses excuses à son équipe tout de suite après la course. Et ce sont les seules excuses qu'il avait à formuler, tient-il à souligner.

Des gens ont dit que je me battais pour une place qui n’avait aucune importance à quelques tours de la fin, mais peu importe si je me bats pour la victoire, un podium, des points ou pour la dernière place, je vais toujours donner mon maximum , ajoute-t-il.

Je ne suis pas différent des autres pilotes à cet égard, et je respecte l’opinion de ceux qui ne sont pas d’accord avec moi. Mais utiliser votre opinion pour propager de la haine non seulement vers moi, mais aussi vers mes proches, ça me laisse croire que ces gens-là ne sont pas de vrais amateurs de F1.

Nicholas Latifi s'est fait une carapace, pour se protéger, mais il pense aux personnes plus fragiles, victimes de la méchanceté omniprésente et nocive sur les réseaux sociaux.

J’ai appris à laisser passer toute cette négativité, mais la plupart des commentaires que j’ai reçus allaient beaucoup trop loin. Comment aurait réagi une autre personne que moi à ce niveau de harcèlement? Ça me préoccupe.

« Il faut travailler ensemble pour dénoncer ce genre de comportement et offrir notre soutien aux personnes qui en souffrent. » — Une citation de Nicholas Latifi, pilote automobile

Nicholas Latifi croit que sa lettre ouverte pourrait provoquer une autre flambée de messages haineux.

Il est important de ne pas rester silencieux. Le sport est par définition synonyme de compétition, mais il doit rapprocher les gens, pas les éloigner, rappelle-t-il. Si cette lettre ouverte peut aider une seule personne, je serai content.

Le pilote torontois finit sa lettre en se donnant une mission.