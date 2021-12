La COVID force l’annulation des Championnats canadiens de cyclisme sur piste

Cyclisme Canada en a fait l’annonce mardi.

Il en va de même pour les Championnats canadiens de cyclo-cross. Cette compétition, d’abord programmée les 27 et 28 novembre, à Langford, en Colombie-Britannique, avait déjà été reportée aux 8 et 9 janvier.

Comme c’est le cas depuis le début de cette pandémie, Cyclisme Canada et nos organisateurs nationaux continueront de gérer notre calendrier d’événements d’une manière qui soutient d’abord et avant tout la santé et la sécurité de nos membres et du grand public , peut-on lire dans un communiqué de la fédération.