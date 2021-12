Autre performance étincelante du Canada à Abou Dhabi avec trois médailles

Margaret Mac Neil a gagné l’or au 100 m papillon. Elle a touché le mur en 55,04 s devant la Suédoise Louise Hansson (55,10) et l’Américaine Claire Curzan (55,39). Au passage, elle a établi un record canadien.

Une performance d'autant plus remarquable qu'elle était quatrième à mi-chemin de l'épreuve, qui a eu lieu en ce dernier jour des Championnats du monde.

Ça n'a pas été facile, concède-t-elle à Radio-Canada. Le 100 m papillon, c'est ma meilleure épreuve, mais d'habitude, je la dispute au début de la semaine. Donc, ça a été tout un défi d'obtenir le même genre de performance que je fais généralement le premier jour.

L'Ontarienne, de London, avait abaissé la marque mondiale au 50 m dos la veille

Margaret Mac Neil se couvre encore d'or! Photo : Getty Images / Francois Nel

Au 100 m libre, Joshua Liendo a amélioré sa marque personnelle et gagné le bronze avec un temps de 45,82 s. Il a été devancé par l’Italien Alessandro Miressi (45,57) et par l’Américain Ryan Held (45,63).

Au 4 x 100 m quatre nages féminin, l'équipe canadienne a surmonté un retard dans la dernière manche pour s'emparer de l'argent, derrière la Suède et devant la Chine.

Quelques minutes après son 100 m papillon, Margareth Mac Neil a retrouvé ses coéquipières Kylie Masse, Sidney Pickrem et Kayla Sanchez, et elles ont abaissé le record canadien avec un temps de 3 min 47 s 36/100.

On se connaît tellement bien que les filles m'ont donné l'énergie dont j'avais besoin pour passer au travers , a dit Mac Neil, qui termine ces mondiaux en beauté.

Je me sens bien, car je ne savais pas du tout comment ça allait se passer cette semaine, reconnaît-elle. J'ai beaucoup voyagé cet automne, plus que d'habitude, donc je suis soulagée de constater que mon entraînement a été suffisant pour être à la hauteur cette semaine.

Katerine Savard et Summer McIntosh avaient nagé dans les courses préliminaires pour placer le Canada en finale.

Le Canada conclut ces Championnats avec sept médailles d'or, six d'argent et deux de bronze.

Nous avons été compétitifs durant toute la compétition, du jour 1 au jour 6 , a affirmé John Atkinson, directeur de la haute performance et entraîneur national de Natation Canada.