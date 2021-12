Tous les matchs de hockey au Québec suspendus, la LHJMQ en pause

Les entraînements resteront permis.

Suivant les annonces de lundi et considérant que l’ensemble des écoles est fermé jusqu’au 9 janvier 2022, Hockey Québec souhaite, avec cette décision, participer à l’effort collectif pour freiner la propagation du virus, tout en permettant à nos jeunes de demeurer actifs , peut-on lire dans un communiqué.

Le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, s’adressera aux médias plus tard dans la journée.

La LHJMQ en pause aussi

Par ailleurs, la LHJMQ a annoncé que ses activités seront à l'arrêt jusqu’au 7 janvier à cause de la montée des cas dans l’Est du Canada.

La sécurité et la santé des joueurs et du personnel demeurent notre plus grande priorité, peut-on lire dans le communiqué. Ainsi, devant la sévérité de la situation liée au variant Omicron, il était approprié de demeurer prudent et d'allonger la pause des Fêtes.