La FIFA invite le Qatar à faire preuve d’ouverture lors de la Coupe du monde

Les échos de l'organisation de la Coupe arabe au Qatar sont favorables.

Cette grande compétition a servi de test grandeur nature pour les infrastructures et les capacités d'accueil à un an de la Coupe du monde.

Le résultat est globalement positif, mais la Coupe du monde sera un tout autre défi.

Le petit émirat du Golfe a reçu seize équipes jouant dans six de ses huit stades de la Coupe du monde, et environ 530 000 spectateurs jusqu'à la finale, remportée par l'Algérie.

Franchement tout est parfait, ce n'est pas pour lancer des fleurs à qui que ce soit. Les stades sont magnifiques, les terrains sont magnifiques , a dit l'entraîneur algérien Madjij Bougherra à l'agence AFP lors d'une rencontre de presse.

Pour l'entraîneur portugais de l'Égypte, Carlos Queiroz, qui évoque des conditions exceptionnelles .

Il y a deux ou trois choses qu'il est important d'améliorer, l'une d'entre elles est la communication avec les organisateurs, a-t-il néanmoins souligné.

S'il y a un conseil que je donnerais, c'est de parler, parce que plus on se parle, plus grande est l'harmonie entre les besoins sur et à l'extérieur du terrain , a-t-il expliqué.

Jassim Al-Jassim, vice-président des opérations au sein du comité d'organisation, a assuré que son pays allait tenir compte des leçons apprises pour organiser la meilleure Coupe du monde .

Le stade Education City est un des huit stades qui accueilleront des matchs de la Coupe du monde de soccer de 2022. Photo : Getty Images / AFP/KARIM JAAFAR

La plupart des stades ont été inaugurés, mais des doutes demeurent sur les capacités d'accueil des hôtels ainsi que sur l'accès à l'alcool pour les amateurs, dans ce pays musulman très conservateur de près de 2,7 millions d'habitants.

Il est difficile de comparer la Coupe arabe et la Coupe du monde puisque la plupart des spectateurs venaient de l'intérieur du pays alors que l'an prochain, ils viendront de l'extérieur , a expliqué Daniel Reyche, chercheur en politique du sport à l'université Georgetown du Qatar.

Les amateurs qui viendront du monde entier devront faire avec des mœurs conservatrices locales auxquelles ils ne sont pas habitués, dans un pays où il est interdit d'être ivre en public ou d'avoir des relations homosexuelles.

Depuis qu'il a obtenu les droits d'organiser la Coupe du monde, le Qatar est régulièrement accusé de violations des droits de la personne, notamment des travailleurs immigrés ou des minorités sexuelles.

La FIFA a rappelé au Qatar le besoin de faire preuve d'ouverture pendant la compétition.

Notre responsabilité, c'est que chacun de nos tournois soit inclusif , a fait valoir la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura.