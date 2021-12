Resserrement des mesures sanitaires : des fédérations sportives soulagées

À la lumière des annonces faites lundi par le ministre de la Santé, Christian Dubé, les fédérations québécoises se disent soulagées de ne pas revivre la fermeture complète de l’activité sportive.

Ainsi, on retient que si les tournois et les compétitions intérieures sont suspendus à compter de 17 h, et ce jusqu’à nouvel ordre, la pratique des sports demeure permise dans la mesure où elle regroupe un maximum de 25 participants sur l’aire de jeu.

Les gymnases, qu’ils soient privés ou publics, sont à nouveau fermés, tandis que les vestiaires de piscines ou d’arénas ne peuvent accueillir des personnes qu’à 50% de leur capacité habituelle.

Les événements sportifs extérieurs sont toujours permis, tout comme les rendez-vous servant de qualifications olympiques, paralympiques ou pour des championnats du monde. Enfin, les manifestations sportives tant professionnelles qu’amateurs doivent être tenues à huis clos.

La directrice générale de Sports Québec, Isabelle Ducharme, a réagi positivement aux nouvelles du jour, mais elle demeure prudente face à l’évolution rapide de la situation sanitaire.

C’est une bonne nouvelle de voir que l’on veut garder les gens actifs tout en tenant compte des risques d’éclosions. La situation est critique, mais il est important de préserver à la fois la santé physique et mentale , a dit madame Ducharme, en poste depuis le mois d’avril.

Elle insiste sur le fait qu’il ne faut surtout pas que la population baisse sa garde et que la possibilité d’un reconfinement total plane toujours.

« On n’est pas à l’abri de ça. C’est pour ça qu’on y va étape par étape. En l’espace de trois semaines, on a vu le nombre de cas d’infection passer de 500 par jour, à 800, à 1300 et aujourd’hui à 4500. C’est sûr que si ça atteint 6000, tout va devoir être arrêté. » — Une citation de Isabelle Ducharme, directrice générale de Sports Québec

Elle rappelle donc à tous les adeptes sportifs, quelle que soit leur discipline de prédilection de porter le masque là où on l’exige, de garder leur distance et de rester vigilant.

Deux couples de judokas dans le cadre de leur entraînement. Photo : Radio-Canada / Ann-Édith Daoust

Du côté de Judo Québec, le président Patrick Kearney se réjouit lui aussi que le sport ne soit pas l’agneau sacrifié sur l’autel du variant Omicron.

Je suis content que l’on fasse le choix de maintenir le sport le plus longtemps possible. La limite de 25 participants est quelque chose d’assez aisément gérable dans le monde des sports de combat , a-t-il laissé entendre dans un court entretien avec Radio-Canada Sports.

Chez Ski Québec Alpin, le président du volet Ski acrobatique, Alain Bertrand, a dit avoir craint le pire, jeudi dernier, quand le gouvernement a laissé entendre que même les compétitions extérieures allaient être mises au rancart. Pendant la fin de semaine, nous avons fait valoir que nous évoluons dans de vastes espaces et dans le respect le plus strict des protocoles sanitaires. Nous avons eu droit à grande écoute de la part du cabinet de la ministre Isabelle Charest. Nous sommes heureux de ce qui a été annoncé aujourd’hui , a admis Bertrand dont la fédération regroupe environ 1200 membres licenciés. Rappelant que le ski n’avait connu ni interruption ni éclosions aux États-Unis l’hiver dernier, Alain Bertrand a aussi parlé de l’implication de sa fédération dans l’organisation de deux rendez-vous internationaux à venir au cours des prochaines semaines avec la Coupe du monde des bosses à Mont-Tremblant et celle des sauts à la station Le Relais, de Lac-Beauport. Enfin, Hockey Québec tiendra une visioconférence, mardi, pour exposer son point de vue. La plus grosse des fédérations québécoises (en nombre d'adhérents) préfère attendre la tenue, lundi après-midi à 16 heures, de la réunion virtuelle regroupant les principaux intervenants en sport et en loisir et les représentants gouvernementaux en la matière.

On y précisera le mode d’emploi pour la marche des opérations tant pour le sport de masse, pour l’élite olympique, les conditions d’accès, le passeport vaccinal, etc.

Comme l'a souligné Isabelle Ducharme, il faut savoir qu'hier soir, au moment de l'adoption de l'arrêté ministériel rendu public aujourd'hui, la notion du huis clos pour les manifestations sportives n'en faisait pas partie.