Deux autres matchs reportés dans la LNH

La LNH a également annoncé le report du match prévu mardi soir entre les Devils du New Jersey et les Penguins, à Pittsburgh.

Au total, 42 matchs de la LNH ont été reportés cette saison pour des raisons liées au coronavirus.

Les Blue Jackets ont annulé leur séance d'entraînement matinale en attendant les résultats des tests COVID-19 après avoir déjà annulé leur entraînement de la veille. On ignore dans l'immédiat si le prochain match des Blue Jackets à domicile contre les Sabres prévu cette semaine sera également reporté ou si les activités de l'équipe seront interrompues pendant les vacances.

Plusieurs autres équipes de la LNH ont suspendu leurs activités alors que les résultats des tests positifs ont augmenté dans la ligue. Les Red Wings de Détroit et les Maple Leafs de Toronto se sont ajoutés à cette liste dimanche, rejoignant l'Avalanche du Colorado, les Panthers de la Floride, les Flames de Calgary, les Predators de Nashville et les Bruins de Boston.

Le Canadien de Montréal a lui aussi suspendu toutes ses activités jusqu'au 26 décembre après que la Ligue nationale ait reporté les trois matchs que le club devait disputer cette semaine à New York et au New Jersey.

Les Oilers d'Edmonton ont également annoncé qu'ils ferment leur centre d'entraînement jusqu'à nouvel ordre.

La ligue a en effet reporté tous les matchs impliquant des équipes canadiennes et américaines cette semaine en raison des inquiétudes liées aux voyages transfrontaliers.

La ligue et l'Association des joueurs de la LNH ont révélé dimanche que le plan était d'éviter l'arrêt complet de la ligue et de plutôt suspendre les activités au cas par cas et de reporter tous les matchs transfrontaliers jusqu'à jeudi. Les vacances de Noël commencent vendredi et se terminent dimanche, les matchs devant reprendre lundi prochain.

Nous poursuivrons le calendrier de la saison régulière 2021-2022, ont annoncé la LNH et l'AJLNH dans un communiqué conjoint. Bien qu'il y ait eu une augmentation récente des résultats positifs des tests COVID parmi les joueurs, les entraîneurs et le personnel de hockey, il y a eu un faible nombre de cas positifs qui ont entraîné des symptômes inquiétants ou une maladie grave.

Les conséquences du plus récent variant Omicron restent encore méconnues, y compris s'il provoque des symptômes plus ou moins graves. Les scientifiques estiment que l'omicron se propage encore plus facilement que les autres souches de coronavirus, y compris le delta, et qu'il devrait devenir dominant aux États-Unis d'ici le début de l'année prochaine.

Les premières études suggèrent que les vaccinés auront besoin d'une dose de rappel pour aider à prévenir une infection, mais même sans la dose supplémentaire, la vaccination devrait toujours offrir une forte protection contre les maladies graves et la mort.