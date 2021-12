Margaret Mac Neil bat le record du monde au 50 m dos en petit bassin

Margaret Mac Neil a réussi un chrono imbattable de 25,27 secondes dans la piscine temporaire d'Abou Dhabi.

Elle a du même coup battu de 33 centièmes le record du monde de la distance, qui appartenait à la Néerlandaise Kira Toussaint.

Je ne peux pas dire que c'était une surprise, a expliqué Mac Neil. Je me suis approché de ce temps cette année. Donc, je savais que si je corrigeais certaines petites choses, je pouvais l'atteindre. C'était le but ce soir.

Kylie Masse Photo : Getty Images / Clive Rose

De son côté, Kylie Masse a réussi son meilleur chrono personnel en 25,62 s. Cette médaille lui permet de devenir la nageuse canadienne la plus décorée de l'histoire.

C'était un défi, car en petit bassin, les virages sont importants et ce n'est pas ma plus grande force , a-t-elle dit à Radio-Canada Sports.

Mais je nage bien cette semaine. Et comme j'avais déjà battu hier mon record personnel, je me suis dit : "Pourquoi pas refaire ça en finale?"

Ça me rend d'autant plus fière que je suis sur le podium juste à côté de Maggie qui a battu le record du monde , a ajouté Masse.

Kyle Masse et Margaret MacNeil avec leurs médailles à Abou Dhabi Photo : Natation Canada

Katerine Savard a rappelé la constance de Kylie Masse au plus haut niveau.

Kylie est une des nageuses au Canada qui est la plus constante , a dit la nageuse québécoise aux médias canadiens par liaison vidéo.

Depuis 2016, elle gagne des médailles dans tous les championnats qu'elle a faits. C'est une chose que de se rendre à ce niveau, mais de rester à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est vraiment grand.

« Ce que Kylie a réussi, c'est incroyable. » — Une citation de Katerine Savard, nageuse canadienne, médaillée olympique

Parlant de Katerine Savard, ses coéquipières et elle ont remporté une médaille d'or au 4 x 200 m style libre.

Le quatuor complété par Summer McIntosh, Kayla Sanchez et Rebecca Smith a terminé l'éreintante épreuve en 7:32,96.

On a fait toutes les quatre le travail qu'on avait à faire, et j'ai fait mon meilleur temps à vie, précise-t-elle avec un grand sourire. On ne peut pas être déçues. On est quand même championnes du monde, on apprécie ce moment.

Le chrono enregistré est un record canadien et des continents américains.

Un autre relais en or pour les Canadiennes! Photo : Getty Images / Francois Nel