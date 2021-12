Le Canada se retire de la Coupe Spengler

Hockey Canada a déclaré que cette décision est prise dans le but d’assurer la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel.

L'équipe, dirigée par Claude Julien, constitue également la solution de rechange pour les Jeux olympiques de Pékin, en cas de retrait de joueurs de la Ligue nationale.

La Coupe Spengler est organisée chaque année pendant la période des Fêtes et le Canada y envoie traditionnellement une équipe formée de joueurs canadiens qui évoluent dans diverses ligues européennes.

Le chef de la direction de Hockey Canada, Tom Renney, et le président et chef de l'exploitation, Scott Smith, ont publié les commentaires suivants.

« Nous avons une longue tradition de participations à la Coupe Spengler, et c’est décevant de ne pas être en mesure de jouer à cet événement prestigieux cette année. Toutefois, nous croyons fermement que c’est la bonne décision pour assurer la santé et sécurité de nos joueurs, entraîneurs et membres du personnel de soutien qui allaient représenter le Canada. »

« Hockey Canada compte poursuivre sa relation avec le comité organisateur de la Coupe Spengler et participer à nouveau à ce tournoi au cours des prochaines années. »