Woods a enchaîné 11 oiselets consécutifs avec son fils Charlie, 12 ans, pour réaliser une carte de 57, soit 15 sous la moyenne. Il a terminé le tournoi avec un cumulatif de -25.

Cependant, le duo Woods n'a pas réussi à conclure avec un 12e oiselet sur le 18e trou, se contentant de la moyenne et manquant l'occasion de mettre la pression sur John Daly et son fils, finalement vainqueurs du tournoi grâce à un pointage de -27.

Woods, qui a failli être amputé de sa jambe droite après son accident de voiture à Los Angeles il y a dix mois, s'est dit reconnaissant de jouer à nouveau.

Je suis simplement heureux et reconnaissant d'être capable de faire cela , a-t-il déclaré à la chaîne de télé NBC. J'ai toujours ma propre jambe, ce qui était incertain pendant quelque temps, et elle fonctionne. Je suis juste très fatigué, je ne suis pas habitué à cela.

« Je pense que ce n'est peut-être que mon quatrième ou cinquième tour de golf cette année. Je suis un peu épuisé. C'était bien d'avoir une voiturette. » — Une citation de Tiger Woods

Woods a déclaré que lui et son fils s'étaient fixés comme objectif avant le tournoi de jouer deux tours sans boguey, ce qu'ils ont réussi.

Nous avons senti que nous devions faire des oiselets sur chaque trou du retour [les neuf derniers trous du parcours, NDLR] pour avoir une chance. C'est devenu intéressant et un peu serré vers la fin, ce qui était amusant , a souligné Tiger Woods.

Le vainqueur de 15 tournois majeurs a déclaré cette semaine qu'il avait encore un long chemin à parcourir avant d'être en mesure de revenir au golf de haut niveau, même de manière occasionnelle.

Le joueur de 45 ans n'est ainsi pas du même avis que son collègue golfeur Matt Kuchar, qui estime qu'à part son incapacité à marcher sur le parcours, il est prêt pour la compétition sur le circuit de la PGA.

Non, non, non, non , a réagi Woods. Je ne suis absolument pas d'accord. Je ne suis pas à ce niveau. Je ne peux pas rivaliser avec ces gars-là en ce moment, non.

Mais cette semaine à Orlando a été une opportunité de jouer avec son fils Charlie pour la deuxième année d'affilée.

Il y a quelques semaines, nous ne savions pas vraiment si je ferais cela ou non, mais nous y sommes, a déclaré Woods. Et nous avons passé le meilleur moment qui soit.

J'aurais aimé pouvoir marcher sur les terrains avec lui et être à côté de lui tout le temps comme l'année dernière. Mais j'ai fait ce que j'ai pu , a ajouté Woods, qui a déclaré que sa fibre compétitive ne disparaîtrait jamais, quelles que soient ses limites physiques.