Le CH rappelle Belzile, Vejdemo et Harvey-Pinard du Rocket de Laval

Le Canadien de Montréal a rappelé les attaquants Alex Belzile, Lukas Vejdemo et Rafaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval, dimanche matin, en prévision du match de lundi contre les Islanders de New York.

Belzile a disputé 8 matchs avec le Tricolore cette saison, récoltant 2 minutes de punition. Avec le Rocket, il a amassé 11 points en 16 rencontres.

Lukas Vejdemo, de son côté, a récolté 13 points, dont 6 buts, en 22 matchs avec Laval. S'il devait intégrer la formation du Canadien, ce serait ses premiers matchs dans la LNH depuis la saison 2019-2020, quand il avait disputé 7 rencontres avec le Tricolore.

Harvey-Pinard, 22 ans, pourrait quant à lui disputer ses premiers matchs dans la LNH. Choix de 7e tour au repêchage de 2019, il compte 34 points en 60 matchs en carrière avec le Rocket.

Ces rappels surviennent au lendemain d'un premier match déplacé en raison de la COVID-19 pour le Canadien cette saison. Le Tricolore devait affronter les Bruins de Boston, samedi, mais le match a été reporté en raison d'une éclosion de cas chez son adversaire.

Le match du Rocket de Laval à Syracuse face au Crunch, club-école du Lightning de Tampa Bay, a aussi été reporté en raison de la COVID-19.

Il y a actuellement cinq équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) à l'arrêt en raison d'éclosions du coronavirus, et plus de 100 joueurs se trouvent actuellement dans le protocole du circuit contre la COVID-19.

Parmi ses joueurs se trouve Artturi Lehkonen du Canadien de Montréal, qui a été ajouté au protocole en début de soirée, samedi.

De plus, Joel Armia et Mathieu Perreault ont tous les deux été placés sur la liste des blessés et seront absents jusqu'au retour du congé des Fêtes.

Le Canadien voyagera vers New York lundi matin plutôt que dimanche après-midi, tel que prévu initialement, par mesure préventive. L'équipe a tenu un entraînement dimanche matin à Brossard, après avoir annulé son entraînement du samedi, également par mesure préventive.