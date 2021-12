Le match du Rocket de Laval à Syracuse reporté en raison de la COVID-19

La Ligue américaine de hockey a annoncé que le match entre le Rocket de Laval et le Crunch qui devait avoir lieu samedi soir à Syracuse a été reporté afin de se conformer au protocole face à la COVID-19.

La direction du Rocket a confirmé la décision de la ligue par le biais de son compte Twitter samedi matin. Aucune date de remise n'a été annoncée.

Ce match devait être le dernier du Rocket avant le congé de Noël. La formation lavalloise doit disputer sa prochaine rencontre le 29 décembre, à la Place Bell, aussi contre le Crunch.

Pour le club-école du Lightning de Tampa Bay, il s'agit d'un deuxième match en deux soirs qui est reporté en lien avec la COVID-19. Vendredi soir, les joueurs de l'entraîneur-chef Benoit Groulx devaient accueillir les Senators de Belleville.

Par ailleurs, un autre match prévu samedi soir, entre le Moose du Manitoba à Iowa, face au Wild, a été reporté au 19 janvier. De plus, les matchs que le Moose devait jouer au Texas, mardi et mercredi, ont été reportés à des dates encore non déterminées.

Vendredi soir, le Rocket (12-10-2) s'est hissé au 2e rang de la Division nord, à égalité avec les Americans de Rochester grâce à une deuxième victoire d'affilée, 6-3 contre les Bruins de Providence, à la Place Bell.

Le match s'est joué à huis clos en raison des récentes demandes du gouvernement du Québec relatives à la COVID-19.