Beterbiev garde ses ceintures, Dicaire récupère la sienne

Beterbiev (17-0, 17 K.-O.) ne l'a pas eu facile même s'il a dicté la cadence tout au long de l'affrontement contre l'Américain Marcus Browne (24-2, 16 K.-O,).

Profondément coupé au front à la suite de coups de tête répétés, Beterbiev a livré sa bataille le visage ensanglanté, mais pas moins déterminé.

Visiblement en colère, le Montréalais d'adoption a semblé redoubler d'ardeur pour accentuer la pression sur l'Américain qui battait en retraite souvent le dos dans les câbles.

Entre le 5e et le 7e round, on a cru que Browne allait tomber, mais chaque fois il a été sauvé par la cloche, y compris pour un compte de huit.

Quand Beterbiev l'a atteint avec un puissant crochet au foie au 9e round, Browne a vu l'arbitre compléter son compte de 10 pour mettre fin au duel.

Beterbiev a convaincu une fois de plus pour conserver ses titres WBC et IBF des mi-lourds.

Artur Beterbiev et Marcus Browne Photo : bernard brault, groupe yvon mich / Bernard Brault

Browne l'a fait exprès

En conférence de presse plus d'une heure après le combat, Beterbiev arborait une longue cicatrice au milieu du front et jusqu'au-dessus de son oeil gauche.

Cette profonde entaille, que Browne a en fait commencé à creuser dès le 2e round, avait clairement nécessité de nombreux points du suture. Luc-Vincent Ouellet qui portait le chapeau de cut man en l'absence de Russ Anber, retenu à la maison par la COVID-19, a expliqué que la plaie était à ce point profonde qu'il en perdait ses cotons tiges à l'intérieur en essayant de la refermer.

Si Beterbiev avait envie de faire des blagues quand il a pris place devant les médias, le ton a changé quand on lui a demandé à quel point il était furieux contre Browne et ses façons de faire. Dans les faits, l'Américain a servi de nombreux coups de tête qui ont laissé des marques sur le visage de Beterbiev.

Ce n'est pas très sportif. C'est salaud. Ce n'est pas de la boxe. Je sais qu'il l'a fait exprès , a lancé Beterbiev visiblement agacé.

Artur Beterbiev arborait ses trophées de guerre sur lr front après le combat. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Son entraîneur Marc Ramsay a enchaîné en soulignant à quel point il était fier de son protégé pour la manière dont il avait su garder son sang-froid.

Il n'a pas paniqué. On a continué d'appliquer une pression constante. Et dès la fin du 6e round, j'ai dit à Artur que Browne ne tiendrait plus bien longtemps , a-t-il précisé.

Beterbiev a quand même reconnu qu'il craignait que l'arbitre Mike Griffin n'arrête le combat en raison de sa large coupure, d'autant qu'il ne voyait pas très bien avec son oeil gauche baignant dans son sang. Il a dit mi-figue, mi-raisin, qu'il pensait bien avoir perdu un litre de sang.

Si le combat avait été stoppé, il aurait fallu s'en remettre aux cartes des juges au moment de l'interruption. On a su après le combat, que deux des trois juges avaient accordé les trois premiers rounds à Browne.

Longue pause

Le champion devra s'accorder plusieurs semaines de repos pour récupérer et pour permettre à ses blessures de guérir. Yvon Michel estime qu'il est peu probable que Beterbiev puisse remonter dans un ring avant l'été.

Le voeu de Beterbiev est d'affronter un autre champion de la catégorie, que ce soit celui du WBA Dimitry Bivol (19-0, 11 K.-O.) ou du WBO Joe Smith fils (27-3, 21 K.-O.). Dans un cas comme dans l'autre, il faut s'attendre à ce que ces combats soient présentés loin de Montréal, en Russie ou à New York.

Si le nom de Saul Canelo Alvarez a aussi été mentionné durant le point de presse ce ne fut que pour nous rappeler qu'il serait impossible de générer des recettes de vente de billets de 20 millions de dollars pour présenter ce combat de rêve ici.

La priorité de Beterbiev se situe dans les combats d'unification. Selon Yvon Michel, seule une éventuelle défense obligatoire pourrait nous permettre de le revoir boxer au Québec.

Marie-Eve Dicaire peut dire mission accomplie. Photo : bernard brault, groupe yvon mich / Bernard Brault

Dicaire gagnante

La Québécoise Marie-Eve Dicaire (18-1, 1 K.-O.) a tenu parole, vendredi soir, en reprenant possession du titre IBF des super-mi-moyennes en trimant dur forçant la Mexicaine Cynthia Lozano (9-1, 7 K.-O.) à l'abandon

Le coin de Lozano a jeté l'éponge à mi-chemin (1 min 3 s) du 7e round, concédant ainsi la victoire à Dicaire. Après un début de combat brouillon, Dicaire a fini par s'imposer pour devenir la troisième pugiliste et la première femme du Québec à reconquérir une ceinture mondiale.

Lozano a fait mal paraître Dicaire en fonçant tête baissée et en l'accrochant, obligeant l'arbitre à intervenir à maintes reprises pour séparer les deux combattantes.

Marie-Ève Dicaire a vaincu Cynthia Lozano, vendredi soir au Centre Bell, pour récupérer sa ceinture de championne. Photo : bernard brault, groupe yvon mich / Bernard Brault

On sentait Dicaire frustrée et incapable de se défaire de Lozano qui lui collait sans cesse à la peau. Le vent a tourné au 3e round quand Dicaire a finalement trouvé son jab pour tenir sa rivale à distance.

Lozano a visiblement joué le tout pour le tout et a rapidement vidé ses réserves d'énergie face à une Dicaire trop expérimentée pour se laisser prendre au piège. On aurait voulu voir une Dicaire plus hargneuse. On a attendu nerveusement celle qui disait avoir retrouvé l'appétit de la victoire et la rage de vaincre.

Revoilà tout de même Dicaire championne et possiblement à l'aube d'un nouveau chapitre prometteur. Il sera intéressant de voir comment elle gérera la suite après cette première victoire acquise avant la limite.

Ralentie par une blessure

Ce n'est que durant son point de presse que l'on a appris que Dicaire avait souffert d'une blessure aux côtés, il y a un mois, en plein camp d'entraînement. Ne voulant pas renoncer à l'opportunité de reconquérir la ceinture IBF, elle a caché cette information et elle a ralenti la cadence du camp jusqu'à éliminer complètement les séances de sparring durant trois semaines.

Ce n'est qu'il y a deux jours que j'ai remis les gants en me disant ça passe ou ça casse , a laissé entendre Dicaire.

Invitée à commenter l'ouverture du combat où elle a foncé dès le son de la cloche pour asséner une gauche à Lozano, Dicaire a rappelé combien elle avait trouvé difficile son combat contre Claressa Shields, où celle-ci lui faisait constamment sentir que rien ne l'ébranlerait.

Ç'a été le pire feeling de ma carrière. Je ne voulais plus jamais revivre ça et c'est pour ça que j'ai choisi de m'imposer tout de suite de cette façon , a raconté Dicaire.

Celle-ci a ensuite commenté les tactiques d'accrochage et de corps-à-corps mises de l'avant par la Mexicaine.

Heureusement, j'ai pris quelque leçons de lutte avec l'entraîneur de cette discipline au gymnase Sherbatov où je m'entraîne. Ça m'a aidé, a-t-elle reconnu avant que son entraîneur Stéphane Harnois n'insiste sur la commande qu'il a passé à la championne d'attaquer au corps au 6e round.

Le round suivant venait de commencer quand le camp adverse a abdiqué.

Marie-Eve Dicaire peut dire mission accomplie. Photo : bernard brault, groupe yvon mich / Bernard Brault

À ce propos, l'entraîneur de Lozano, Juan Rey Rodriguez Alanis s'est dit convaincu d'avoir pris la bonne décision afin de protéger sa boxeuse de qui il attend encore de grandes choses.

La principale intéressée aurait, au contraire, voulu que le combat continu. Lozano n'était en fait pas contente du tout.

Je pense que j'avais encore beaucoup d'énergie. Je sais que je lui tenais tête. C'est vrai qu'elle a plus d'expérience que moi, mais je crois que j'étais encore dans le coup, a-t-elle confié à Radio-Canada Sports alors qu'elle était attablée avec son équipe dans le corridor adjacent à la salle de presse.

Comme Beterbiev, Dicaire a parlé d'unifier des ceintures. Déjà Yvon Michel a des plans pour elle, le 21 avril, au Casino de Montréal. Il pourrait être question d'un affrontement face à l'Écossaise Hannah Rankin (11-5, 2 K.-O.), nouvelle championne WBA, ou la Suédoise Patricia Berghult (15-0, 3 K.-O.), titulaire de la ceinture WBC des super-mi-moyennes.

Mais Dicaire a aussi des visées dans la catégorie des mi-moyennes (147 lb), où elle se voit capable de ravir les quatre ceintures que détient l'Américaine Jessica McCaskill (11-2, 4 K.-O.).

Là-dessus, le patron du Groupe Yvon Michel estime qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur au sein de cette division et que Dicaire pourrait représenter un défi intéressant pour la championne incontestée.

L'ennui...

Avant que les amateurs aient pu goûter au dessert, il a fallu souffrir en patience et patienter en souffrant devant la qualité de certains des combats proposés en sous-carte.

Plus tôt dans la soirée, au terme d'un long combat, le lourd-léger Yan Pellerin a eu plus que tout le temps nécessaire pour démontrer qu'il a davantage sa place, à 41 ans, derrière un pupitre de promoteur que dans un ring.

C'est par décision unanime (100-90 de la part des trois juges), sous les huées de la foule et de quelques applaudissements ironiques que Pellerin a mis la main sur la ceinture NABO face au Mexicain Francisco Rivas. Un titre aussi mineur que le combat lui-même...

Pour le reste, les affrontements ont été à ce point à sens unique que les préposés au nettoyage ont passé plus de temps sur le ring que la plupart des boxeurs impliqués.

Yan Pellerin a quitté le Centre Bell avec la ceinture de champion qu'il convoitait, vendredi soir. Photo : bernard brault, groupe yvon mich / Bernard Brault

Autres combats Championnat de la NABO des lourds-légers - Yan Pellerin (13-1, 5 K.-O.) bat Francisco Rivas (15-3, 5 K.-O.), décision 100-90, 100-90, 100-90

Yan Pellerin (13-1, 5 K.-O.) bat Francisco Rivas (15-3, 5 K.-O.), décision 100-90, 100-90, 100-90 Super-mi-moyens - Steve Rolls (21-1, 12 K.-O.) bat Christopher Brooker (16-9, 6 K.-O.), TKO, 1:32 9e round

Steve Rolls (21-1, 12 K.-O.) bat Christopher Brooker (16-9, 6 K.-O.), TKO, 1:32 9e round Super-légers - Artur Biyarslanov (9-0, 7 K.-O.) bat Alan Ayala Crisosto (9-3, 5 K.-O.), TKO, 2:40 1er round

Artur Biyarslanov (9-0, 7 K.-O.) bat Alan Ayala Crisosto (9-3, 5 K.-O.), TKO, 2:40 1er round Super-mi-moyens - Batyrzhan Jukembayev (19-1, 14 K.-O.) bat Juan Jose Martinez (28-11, 20 K.-O.), TKO, 1:09 1er round

Batyrzhan Jukembayev (19-1, 14 K.-O.) bat Juan Jose Martinez (28-11, 20 K.-O.), TKO, 1:09 1er round Super-légers - Mazlum Akdeniz (15-0, 8 K.-O.) bat Arturo Bustamante (9-5, 5 K.-O.), TKO, 1:47 4e round

Mazlum Akdeniz (15-0, 8 K.-O.) bat Arturo Bustamante (9-5, 5 K.-O.), TKO, 1:47 4e round Lourds - Brandon Moore (11-0, 7 K.-O.) bat Abraham Pascual (14-9-0, 12 K.-O.), TKO, 1:27 1er round

La soirée a été tenue sans limite de spectateurs, malgré les nouvelles restrictions sur les rassemblements intérieurs annoncées par le gouvernement du Québec jeudi.

Dans le périscope (au-dessus du masque)