Évelyne Viens en Suède, ou quand le hasard fait bien les choses

Après l’embauche de la défenseuse québécoise Gabrielle Carle, lundi, voici qu’Évelyne Viens s’est engagée jeudi avec la même équipe. Deux joueuses de la Vieille Capitale qui tenteront de poser leur empreinte sur le championnat suédois et sur la Ligue des champions de l’UEFA.

Si Viens assure en entrevue que les deux internationales canadiennes ne s’étaient pas consultées, le hasard fait bien les choses. Les deux Québécoises étaient colocataires pendant la glorieuse épopée de la sélection nationale jusqu’à la médaille d’or, l’été dernier, à Tokyo. Leurs parcours respectifs, de Québec à la NCAA en passant par le soccer international, leur conféraient déjà des atomes crochus. Les événements de la dernière année les ont forcément rapprochées.

Elle était en discussions avec cette équipe-là depuis quelque temps, et mon processus est arrivé un peu plus tard, raconte Viens. J’en ai parlé avec Gab pour m’assurer que jouer dans le même club ne changerait rien à notre amitié, qu’on garderait ça professionnel. Et elle était vraiment contente, en fait, que j’y aille aussi. On part les deux ensemble, et ça va être une vraie belle aventure.

Les deux amies ont toutes sortes d’idées pour leur nouvelle aventure au pays de Zlatan. Elles veulent se familiariser avec le mode de vie scandinave. Les nombreuses destinations touristiques à proximité les enchantent, et Viens sait qu’elle aura une bonne partenaire de voyage – même si Gab ne fait pas son lit , laisse-t-elle échapper entre deux éclats de rire.

C’est quand même d’abord un projet professionnel qu’elles amorcent. Pour Viens, c’est sans doute l’occasion de relancer sa carrière en club, elle qui n’y trouvait plus son compte au Gotham FC.

Évelyne Viens a marqué son seul but pour le Gotham FC cette saison à la Coupe Challenge. Photo : isiphotos.com

En 2021, Viens n’a joué que 321 minutes dans la NWSL. Elle a participé à 14 matchs à peine, dont 11 comme remplaçante. En moyenne, ses entrées en cours de match n’ont duré que 10 min 43 s. C’est plus long, selon nos modestes recherches, que la plus longue chanson d’ABBA, mais c’est bien peu pour qu’une attaquante internationale prenne du rythme.

Tout indiquait que Viens changerait d’adresse, mais certains supporteurs de Gotham ont bien cru qu’ils reverraient la Québécoise dans cet uniforme quand le club a levé l’option dans son contrat, le 8 décembre dernier.

Il appert qu’il ne s’agissait que d’une manœuvre pour conserver les droits de Viens dans la NWSL. Le club avait déjà l’intention de prêter la joueuse à Kristianstads pour un an, et tout le monde en sort gagnant. Viens sera donc libre comme l’air à la fin de la prochaine saison – ce qui ne veut pas dire que Kristianstads est nécessairement un simple tremplin vers un autre projet, car la joueuse a été séduite par ses conversations avec l’état-major du club.

Quand j’ai parlé à l’entraîneuse et à la directrice sportive, ce qui m’a vraiment accroché, c’est comment elles disaient qu’elles voulaient compétitionner chaque jour, se souvient-elle. Elles disaient qu’elles voulaient des filles qui veulent gagner sept jours sur sept, que ce soit à l’entraînement ou en match. Je m’ennuyais aussi d’être frustrée à l’entraînement d’avoir perdu un quatre contre quatre, je m’ennuyais de tout ça.

C’est une entraîneuse qui fait ses recherches sur les joueuses qu’elle approche, poursuit Viens. Elle m’a parlé de mes qualités et de ce sur quoi je pouvais travailler individuellement. […] J’ai ri, parce qu’elle m’a parlé de comment j’ai marqué deux buts de la tête seulement dans toute ma carrière. Pour une première rencontre, ça montre qu’elle veut m’aider à m’améliorer.

N’empêche, d’autres clubs se manifesteront sans doute dans les prochains mois. D’ailleurs, aux yeux de Viens, ce n’est pas tant la médaille d’or olympique qui a attiré l’attention de Kristianstads que sa demi-saison au Paris FC, où elle a inscrit 11 buts en 14 matchs de septembre 2020 à mars 2021.

Ce rendement, la capitaine du Paris FC Gaëtane Thiney ne l’a pas oublié. Prêtée la saison dernière au Gotham FC, Thiney a éprouvé un malin plaisir à retrouver sa coéquipière québécoise, que les joueuses du Paris FC surnommaient « la C’line » (prononcer : « sline ») pour les raisons culturo-linguistiques que vous pouvez imaginer.

Thiney a-t-elle tiré l’oreille de la C’line pour qu’elle fasse son grand retour à Paris? Les deux amies gardent en tout cas contact.

Je m’entends vraiment bien avec Gaëtane, elle m’a écrit ce matin même et hier aussi, souligne Viens. On se parle, on se tient au courant de ce qui se passe. Elle sait aussi que je ne ferme pas de porte pour mon futur. Je suis prêtée pour un an, et je vais regarder ensuite ce qui s’offre à moi. Je suis contente d’aller en Suède, mais dans le futur, je ne sais pas ce qui va arriver.

Comme Gabrielle Carle, Évelyne Viens profitera de quelques semaines en famille à Québec avant de s’envoler vers l’Europe à la mi-janvier pour la présaison. Si ce voyage se passe aussi bien que le dernier qu’elles ont fait en commun, la Suède n’a qu’à bien se tenir.